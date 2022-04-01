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中央社「長征的路途：中共建黨百年」電子書出版

2022/4/1 12:51（4/1 14:33 更新）
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圖為2015年在北京昌平閱兵基地，接受操練的女兵方隊一字排開，背後則是一幅巨大的中共總書記習近平肖像。（中央社檔案照片）
圖為2015年在北京昌平閱兵基地，接受操練的女兵方隊一字排開，背後則是一幅巨大的中共總書記習近平肖像。（中央社檔案照片）
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（中央社台北1日電）中央社國際暨兩岸新聞中心去年製作的大型專題「中共建黨百年」，今天集結成電子書正式出版。陸委會主委邱太三在推薦序中表示，透過本專題，我們可以看到在中共官方敘事外的中國大陸。

包括大陸委員會主委邱太三、國立政治大學東亞研究所所長王信賢均作序推薦「長征的路途：中共建黨百年」。

邱太三在序中表示，中央社精心企劃「中共建黨百年專題」，遍訪國內外知名的中國大陸研究專家，深入剖析中共的意識形態、黨政體制、經濟和社會政策等內外議題，內容豐富扎實。

他指出，透過這本電子書，相信能讓社會大眾更瞭解在中共一黨專政統治下中國大陸的真實樣貌。

王信賢在序中表示，此專題能獲吳舜文新聞獎絕非僥倖，不論從問題意識、議題安排、採訪品質與報導專業來看，皆屬上乘。對關心中國大陸與兩岸關係的過去、現在與未來的讀者而言，絕對是一本值得雋永珍藏的好「書」。

中共去年適逢建黨百年，並推廣100條「紅色旅遊」路線，在井岡山頂、遵義城中，總能看到為數眾多的「紅軍」。圖為去年6月一群在井岡山參訪的學生身著紅軍裝，喊著口號行進。（中央社檔案照片）
中共去年適逢建黨百年，並推廣100條「紅色旅遊」路線，在井岡山頂、遵義城中，總能看到為數眾多的「紅軍」。圖為去年6月一群在井岡山參訪的學生身著紅軍裝，喊著口號行進。（中央社檔案照片）

細數本書的特色，王信賢說，首先是議題的系統性，區分中共「兩個百年」、歷史與現場、國共與兩岸、中共學、中共性格與國家的歧路等，涵括中共建黨百年來的歷史、組織、領導人，也涉及國共與兩岸關係，以及如何研究當代中國與中國共產黨，不僅「防守範圍」全面，也從不同國家發展的比較視角解析中國未來的發展。

「長征的路途：中共建黨百年」由中央社國際暨兩岸新聞中心大陸組主寫，並動用國際中心駐華府、紐約、倫敦、柏林、東京特派員，訪問各國的中共研究專家，分從各國的角度剖析中共的過去、現在與未來。

其中的「歷史與現場」單元，由派駐北京、上海、香港記者，分路前往延安、井岡山、遵義、西柏坡、深圳等中共百年歷史的重要轉折地點，闡釋中共百年歷史，獲得110年度的吳舜文新聞獎。

目前電子書已在各大電子書通路上架。（編輯：朱建陵）1110401

（中央社）
（中央社）

書名：長征的路途：中共建黨百年
作者：中央通訊社
出版社：中央通訊社
日期：2022年4月1日
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