上海浦西封控 外灘及南京路步行街空無一人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

上海浦西1日起實施封控，民眾不得出戶。圖為1日上海楊浦區街道上不見人流與車輛。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國大陸上海疫情嚴峻，今3時起對浦西實施封控，民眾不得出戶，核酸檢測篩查全面展開。往昔熱鬧的上海外灘、南京路步行街、延東立交則空無一人，史上首見。

據上海市政府日前發布的通知，上海當局以黃浦江為界，分區分批實施核酸檢測，3月28日5時起，由浦東、浦南及毗鄰區域實施封控，展開核酸篩查，4月1日5時解封；4月1日3時起，改為對浦西地區實施封控，展開核酸篩查，4月5日3時解封。

根據陸媒人民日報旗下的海客新聞影片，航拍原繁華的上海外灘、南京步行街、延東立交等地，在今日開始封控之後，街頭空無一人、不見車流，上海浦西彷彿被按下暫停鍵。

另一方面，浦東地區1日並未全面解封，而是改實施「階梯式管控」，劃分為封控、管控、防範三個區。上海市衛健委主任鄔驚雷在1日上午記者會表示，希望通過科學劃定防控區域，更加精準地實施分類管理措施，有效遏制疫情在社區擴散和蔓延。其中封控區內感染者涉及的樓棟要封閉管理14天。

鄔驚雷強調，封控區、管控區和防範區將實施動態調整。管控區、防範區內一旦發現感染者，所在區域將提級管理並落實相應措施。

他也稱，為了遏制疫情擴散，上海繼續強化「非必要不離滬」，今日起離滬人員除了需要持有48小時內核酸檢測陰性證明，也要提供24小時內抗原檢測陰性證明，但如果核酸陰性證明在24小時內，可不必再做抗原檢測。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110401