【空中小客廳S2E01】前文膽李靜宜：翻譯是逃脫 讓生活有呼吸空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

曾任前總統李登輝秘書的李靜宜（左），同時是知名小說翻譯家，她應邀錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享人生最奇幻的一段旅程。中央社記者吳桓中攝 111年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：張若瑤

與談人：李靜宜／李登輝文膽、翻譯家、東美出版社執行長兼總編輯

主題：藏在文字背後的轉譯者

李靜宜，一位喜歡文學與推理小說的女性，卻「不小心」走入公務體系，又被學長從外交部找進總統府，而後開啟了她在台灣第一任民選總統——李登輝身邊的奇異旅程。

1991年到2002年，李靜宜是最接近權力核心卻最孤獨的人。在11年歲月中，陽光下，她是端莊靦腆的祕書；關上辦公室的門後，她是胸懷國是的「文膽」。這兩種角色的扮演，帶給李靜宜人生什麼樣的學習？跟著李登輝到卸任總統辦公室2年，為何帶著淚與老長官揮別，又回總統府？

現在的她，是出版社總編輯，發行也翻譯喜愛的書籍，警探「芮尼克」是李靜宜跳脫現實的化身嗎？

▶專訪新聞：https://reurl.cc/akOjqX

▶節目全影片：youtu.be/huVM3gqEzwg

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：陳薇雯｜文字企劃：張若瑤

▶喜歡這個節目，請訂閱「中央社好POD」留下五星評價。

▶有話想對主持人或來賓說，請用力留言分享您的意見。

▶「空中小客廳」圈粉：instagram.com/yauyau531/

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com