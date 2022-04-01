更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/110

【空中小客廳S2E01】前文膽李靜宜：翻譯是逃脫 讓生活有呼吸空間

2022/4/1 15:39（4/1 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾任前總統李登輝秘書的李靜宜（左），同時是知名小說翻譯家，她應邀錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享人生最奇幻的一段旅程。中央社記者吳桓中攝 111年4月1日
曾任前總統李登輝秘書的李靜宜（左），同時是知名小說翻譯家，她應邀錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享人生最奇幻的一段旅程。中央社記者吳桓中攝 111年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：張若瑤
與談人：李靜宜／李登輝文膽、翻譯家、東美出版社執行長兼總編輯

主題：藏在文字背後的轉譯者

李靜宜，一位喜歡文學與推理小說的女性，卻「不小心」走入公務體系，又被學長從外交部找進總統府，而後開啟了她在台灣第一任民選總統——李登輝身邊的奇異旅程。

1991年到2002年，李靜宜是最接近權力核心卻最孤獨的人。在11年歲月中，陽光下，她是端莊靦腆的祕書；關上辦公室的門後，她是胸懷國是的「文膽」。這兩種角色的扮演，帶給李靜宜人生什麼樣的學習？跟著李登輝到卸任總統辦公室2年，為何帶著淚與老長官揮別，又回總統府？

現在的她，是出版社總編輯，發行也翻譯喜愛的書籍，警探「芮尼克」是李靜宜跳脫現實的化身嗎？

▶專訪新聞：https://reurl.cc/akOjqX
▶節目全影片：youtu.be/huVM3gqEzwg

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify

▶更多【中央社好POD】精彩內容

‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：陳薇雯｜文字企劃：張若瑤

▶喜歡這個節目，請訂閱「中央社好POD」留下五星評價。

▶有話想對主持人或來賓說，請用力留言分享您的意見。

▶「空中小客廳」圈粉：instagram.com/yauyau531/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【空中小客廳S1E31】藝人黃子佼：我希望給觀眾的印象 是一棟百貨公司【空中小客廳S1E30-2】學者吳叡人：我是入戲的觀眾　觀察帶有介入意圖【空中小客廳S1E30-1】吳叡人vs.大公報：我是一個被當犯罪證據的工具【空中小客廳S1E29】音樂人林生祥：責任放舞台 過去我有點不近人情【空中小客廳S1E28】不死鳥郭泓志：我在球員生涯做了很多次笨蛋
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀