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中央社好POD2/114

【特派談新事S2E01】中國vs.越南 共產國家不能踩的新聞雷是……

2022/4/6 22:19（4/7 07:35 更新）
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據「無國界記者」組織去年公布的「全球新聞自由指數」，同為共產國家的中國排名倒數第四，越南則為倒數第六。（中央社製圖）
據「無國界記者」組織去年公布的「全球新聞自由指數」，同為共產國家的中國排名倒數第四，越南則為倒數第六。（中央社製圖）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：陳家倫／中央社駐河內特派員

主題：新聞管制比一比

據「無國界記者」組織去年公布的「全球新聞自由指數」，同為共產國家的中國排名倒數第四，越南則為倒數第六，兩國各出什麼招式箝制新聞與言論自由？

身在第一線的記者申請入境需經「國安審查」，而簽證期限都不會超過1年，除了監聽手機、監控臉書、監看活動外，飯店掃地歐巴桑聽見關鍵字就舉報「外來者」是間諜，被盯上的人沒事到巷口吃河粉竟也會被跟蹤？六四25週年 外媒為何會在天安門被便衣帶走 記者簽證要多久？

如果在中國或越南，不小心寫出地雷新聞的下場會是……？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

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