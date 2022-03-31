更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮慈濟大學教師確診 全校改採遠距教學10天
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/109

【特派談新事S1E40｜加碼版】TaiwanPlus走進波烏邊境見到什麼？

2022/3/31 16:10（3/31 16:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
TaiwanPlus首次出現在國際新聞重大舞台，記者李克（右）採訪波蘭和烏克蘭邊境穿梭人民。（RIk Glauert提供）
TaiwanPlus首次出現在國際新聞重大舞台，記者李克（右）採訪波蘭和烏克蘭邊境穿梭人民。（RIk Glauert提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：李克（RIk Glauert）／TaiwanPlus記者

主題：俄烏戰東西陣營最前線

Taiwan Plus首次出現在國際新聞重大舞台，見證21世紀的戰時景象，在波烏邊境的幾個城市穿梭，Rik攔下從波蘭回烏克蘭的人民，也遇上離開烏克蘭到波蘭的異鄉人，而在華沙擠進百萬難民後，當地居民又給了Rik什麼故事？

後製團隊：中央社影音中心
音訊剪輯：王昱文 | 文字企劃：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶更多【中央社好POD】精彩內容
▶相關新聞：https://reurl.cc/X4zLXa
▶節目全影片：https://youtu.be/QLDJGBcdTgY

延伸閱讀
【特派談新事S1E39】威爾斯密斯一巴掌「打響」奧斯卡？【特派談新事S1E38】歐美揮制裁七傷拳，俄德先痛然後……【特派談新事S1E37｜波蘭現場版】直擊烏克蘭軍備補給站 美軍機呼嘯而過【特派談新事S1E36】俄軍入侵烏克蘭 台灣應該怎麼看？【特派談新事S1E35】北約的人肉盾牌——波蘭怎應對惡鄰居【特派談新事S1E33】經濟圍俄：歐洲出重拳能止戰嗎？【特派談新事S1E32｜緊急加碼版】俄侵烏前夕寫好遺書 特派准進烏東戰區【特派談新事S1E31】失控的蒲亭——全球近核戰臨界點？
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀