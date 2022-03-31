【特派談新事S1E40｜加碼版】TaiwanPlus走進波烏邊境見到什麼？

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：李克（RIk Glauert）／TaiwanPlus記者

主題：俄烏戰東西陣營最前線

Taiwan Plus首次出現在國際新聞重大舞台，見證21世紀的戰時景象，在波烏邊境的幾個城市穿梭，Rik攔下從波蘭回烏克蘭的人民，也遇上離開烏克蘭到波蘭的異鄉人，而在華沙擠進百萬難民後，當地居民又給了Rik什麼故事？

後製團隊：中央社影音中心

音訊剪輯：王昱文 | 文字企劃：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關新聞：https://reurl.cc/X4zLXa

▶節目全影片：https://youtu.be/QLDJGBcdTgY