【特派談新事S1E40｜加碼版】TaiwanPlus走進波烏邊境見到什麼？
2022/3/31 16:10（3/31 16:43 更新）
TaiwanPlus首次出現在國際新聞重大舞台，記者李克（右）採訪波蘭和烏克蘭邊境穿梭人民。（RIk Glauert提供）
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：李克（RIk Glauert）／TaiwanPlus記者
主題：俄烏戰東西陣營最前線
Taiwan Plus首次出現在國際新聞重大舞台，見證21世紀的戰時景象，在波烏邊境的幾個城市穿梭，Rik攔下從波蘭回烏克蘭的人民，也遇上離開烏克蘭到波蘭的異鄉人，而在華沙擠進百萬難民後，當地居民又給了Rik什麼故事？
後製團隊：中央社影音中心
音訊剪輯：王昱文 | 文字企劃：張若瑤
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