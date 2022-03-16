更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/100

【特派談新事S1E36】俄軍入侵烏克蘭 台灣應該怎麼看？

2022/3/16 16:45（3/16 17:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央社新聞部總編輯陳正杰（左）與國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原（右）暢談俄羅斯入侵烏克蘭對全球及台灣造成的影響。中央社111年3月16日
中央社新聞部總編輯陳正杰（左）與國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原（右）暢談俄羅斯入侵烏克蘭對全球及台灣造成的影響。中央社111年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：陳正杰／中央社新聞部總編輯

主題：全球局勢滾燙 國際新聞如何守門

烏克蘭今天的不幸遭遇，未來會降臨到台灣頭上？烏克蘭說他們其實已經「抗戰8年」，這話怎麼說？俄羅斯是何時開始對烏克蘭作戰？起因是什麼？台海兩岸都在高度關注烏克蘭局勢，台灣閱聽大眾該如何應對？

烏克蘭首都基輔獨立廣場2013年11月爆發的抗議與後續的「尊嚴革命」，與這個歐洲大國在今年2月24日遭俄軍大舉入侵有直接的關係。蒲亭說烏克蘭走向西方，形成一種威脅，這話其實是對的，但理由不是蒲亭說的那一套。

烏克蘭目前處於生死存亡或國家可能遭到進一部分裂的關頭，台灣的政府已明確站在烏克蘭這邊，譴責俄國的侵略暴行，並對烏克蘭提供援助，具有豐富國際經驗的中央社新聞部總編輯陳正杰在這段訪談中說明這次危機的前因後果，幫助大眾以正確的角度看待局勢的發展。

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶節目全影片：youtu.be/EJTZlXmF2fA

‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：陳薇雯 | 文字企劃：張若瑤

▶喜歡這個節目，請訂閱「中央社好POD」留下五星評價。
▶有話想對主持人或來賓說，請用力留言分享您的意見。
▶「特派談新事」圈粉
陳正杰：https://www.facebook.com/jenjey.chen
廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S1E35】北約的人肉盾牌——波蘭怎應對惡鄰居【特派談新事S1E34｜緊急加碼版】尹錫悅選上總統背後的幾個意義【特派談新事S1E33】經濟圍俄：歐洲出重拳能止戰嗎？【特派談新事S1E32｜緊急加碼版】俄侵烏前夕寫好遺書 特派准進烏東戰區【特派談新事S1E31】失控的蒲亭——全球近核戰臨界點？
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀