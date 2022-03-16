【特派談新事S1E36】俄軍入侵烏克蘭 台灣應該怎麼看？

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：陳正杰／中央社新聞部總編輯

主題：全球局勢滾燙 國際新聞如何守門

烏克蘭今天的不幸遭遇，未來會降臨到台灣頭上？烏克蘭說他們其實已經「抗戰8年」，這話怎麼說？俄羅斯是何時開始對烏克蘭作戰？起因是什麼？台海兩岸都在高度關注烏克蘭局勢，台灣閱聽大眾該如何應對？

烏克蘭首都基輔獨立廣場2013年11月爆發的抗議與後續的「尊嚴革命」，與這個歐洲大國在今年2月24日遭俄軍大舉入侵有直接的關係。蒲亭說烏克蘭走向西方，形成一種威脅，這話其實是對的，但理由不是蒲亭說的那一套。

烏克蘭目前處於生死存亡或國家可能遭到進一部分裂的關頭，台灣的政府已明確站在烏克蘭這邊，譴責俄國的侵略暴行，並對烏克蘭提供援助，具有豐富國際經驗的中央社新聞部總編輯陳正杰在這段訪談中說明這次危機的前因後果，幫助大眾以正確的角度看待局勢的發展。

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‧音訊剪輯：陳薇雯 | 文字企劃：張若瑤

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