【特派談新事S1E37｜戰地連線版】直擊波蘭難民營 烏克蘭人回家路遙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派員

主題：烏克蘭難民還好嗎？

精通俄文的中央社駐倫敦特派員陳韻聿，前進波蘭首都華沙—收容最多烏克蘭難民的城市，數十萬名受戰火波及的烏克蘭人聚集在這座城市，當地居民的日常生活還能維持不變嗎？整個城市目前的狀態是……？他們對於戰爭與難民的看法是什麼？

陳韻聿也前進美軍駐波蘭基地熱舒夫(Rzeszów)、邊境城市普熱梅希爾(Przemyśl)。美軍在熱舒夫是否升級戰備層級？面對波蘭邊防部隊嚴厲盤查、直擊美軍運輸機自基地起飛從頭頂呼嘯而過、氣氛緊張……

戰事開打後，大批烏克蘭難民也湧入波蘭邊境城市普熱梅希爾，當地政府及官員的立場為何？邊境城市目前的狀態是……？

失去家園的烏克蘭人，流離至此如何處理心中的不安與恐懼？在波蘭民眾逃難求生存的過程，台灣人扮演什麼角色？▶ 聽陳韻聿怎麼說。

精通俄文的中央社駐倫敦特派員陳韻聿前進美軍駐波蘭基地熱舒夫。中央社記者陳韻聿熱舒夫攝 111年3月18日

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關新聞：

直擊烏克蘭盟友武器轉運站 中央社挺進波蘭基地

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

▶節目全影片：https://reurl.cc/nE3nXD

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：王昱文 | 文字企劃：張若瑤 周永捷