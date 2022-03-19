【特派談新事S1E37｜戰地連線版】直擊波蘭難民營 烏克蘭人回家路遙
2022/3/19 11:00（3/19 11:23 更新）
大量義工和消防隊員在波蘭華沙中央車站月台協助烏克蘭難民上下車。中央社記者陳韻聿華沙攝 111年3月19日
主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派員
主題：烏克蘭難民還好嗎？
精通俄文的中央社駐倫敦特派員陳韻聿，前進波蘭首都華沙—收容最多烏克蘭難民的城市，數十萬名受戰火波及的烏克蘭人聚集在這座城市，當地居民的日常生活還能維持不變嗎？整個城市目前的狀態是……？他們對於戰爭與難民的看法是什麼？
陳韻聿也前進美軍駐波蘭基地熱舒夫(Rzeszów)、邊境城市普熱梅希爾(Przemyśl)。美軍在熱舒夫是否升級戰備層級？面對波蘭邊防部隊嚴厲盤查、直擊美軍運輸機自基地起飛從頭頂呼嘯而過、氣氛緊張……
戰事開打後，大批烏克蘭難民也湧入波蘭邊境城市普熱梅希爾，當地政府及官員的立場為何？邊境城市目前的狀態是……？
失去家園的烏克蘭人，流離至此如何處理心中的不安與恐懼？在波蘭民眾逃難求生存的過程，台灣人扮演什麼角色？▶ 聽陳韻聿怎麼說。
精通俄文的中央社駐倫敦特派員陳韻聿前進美軍駐波蘭基地熱舒夫。中央社記者陳韻聿熱舒夫攝 111年3月18日
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‧音訊剪輯：王昱文 | 文字企劃：張若瑤 周永捷
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