緊張僵直塗鴉畫戰車 烏克蘭兒童現心理健康危機

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（中央社基輔15日綜合外電報導）俄羅斯侵略對烏克蘭人造成莫大心理壓力與創傷，尤其是孩童，有些孩子停止說話，有的無法轉手動手指。而當孩子塗鴉紓解壓力時，有些畫戰車，也有些畫出對和平勝利的渴望。

英國「衛報」（The Guardian）報導，俄國2月24日侵烏後，成千上萬名婦孺逃離家園、前往鄰國波蘭避難，而他們行經距離國界80公里的利維夫（Lviv）火車站時，明顯需要醫師和精神科醫師的協助。

因此，2月26日，烏克蘭當局便要求在利維夫火車站設置心理支援系統。

在支援中心擔任協調員的精神科醫師蘇瓦洛（Orest Suvalo）說：「第一週非常難熬。民眾從首都基輔（Kyiv）與東北城市哈爾科夫（Kharkiv）湧入，流露出危急程度的憂慮跡象。許多孩子都很恐慌，成人也是，都在尋找避難處與前往波蘭的巴士。」

利維夫的心理健康工作人員與醫師說，數以千計因戰事而流離失所的烏國難民孩童，有著嚴重的創傷症狀。

烏克蘭非政府組織Osonnya的心理醫師巴朗丁（Viktor Balandin）說：「我在這裡看到有孩子有緊張僵直症狀，僵在那裡，對外界刺激沒有反應。許多人都不說話，還有人無法移動雙手或手指，整個人呆在那。」

自俄羅斯揮軍入侵以來，數以百萬計的烏克蘭孩童必須放棄學業、玩具與遊戲。他們被迫離開溫暖的臥房改躲防空洞、地下室或難民收容所。這場戰爭也奪走他們朋友的性命，烏克蘭檢察總長表示，目前已有90名孩童喪命。

戰爭衝突造成的創傷，對逃離家園的幼童造成很深的衝擊，許多人會因為受驚而留下心理傷痕。

心理醫師表示，烏克蘭政府實施戒嚴，禁止18到60歲男性出境後，孩子身邊突然沒了父親，對他們也造成嚴重衝擊。

巴朗丁說：「對最大2、3歲的幼童來說，他們的心理健康狀態取決於父母親，尤其是母親。如果母親情緒穩定，小孩情緒也會較平穩。」

他說：「至於青少年，他們的狀況又不同了，因為他們了解發生了什麼事。在他們這個年齡，青少年自然而然會處理、適應、接受他們的自我。但生活出現太多變化，代表他們在適應與接受上將遇到更多困難。」

除了火車站，藝術工作者也回應了治療支援的需求。利維夫弗蘭科博物館（Franko Museum）主任蒂霍洛茲（Bohdan Tykholoz）每天接納約1000名兒童，讓孩子們來到這個由兒童心理學家、藝術家、音樂家與教師團隊經營的劇場，讓孩童接觸藝術與音樂活動，提供他們少許的正常生活與遊樂空間。

蒂霍洛茲說：「衝突爆發後，我的兩個小孩與妻子必須立即離開烏克蘭，搬到德國，因此我有了創造這個計畫的構想。」他將計畫命名為「在樂趣中尋找勇氣」（Fun for Courage）。

他說：「我的妻子列了她需要的物品清單，第一個是吹風機，第二個是紙張、馬克筆與著色筆，任何他們可以用來創造的工具。」

他說：「當我理解到我的孩子最需要的是創作、繪畫時，我馬上想到這個計畫。我跟自己說，如果我不能幫助自己的孩子，因為他們在遠方，那我可以幫助其他兒童。」

在利維夫書店為逃難兒童舉行藝術活動的蘇霍雷布斯卡（Kateryna Sukhorebska）說，小孩創作時畫出戰爭現狀。她說：「他們畫了炸彈、戰車，因為這是他們透過眼睛看到的景象。但從他們的畫作也可以感受到希望，以及對和平與勝利的渴望。」

精神科醫師蘇瓦洛說，他的團隊通常還來不及診斷出心理健康疾病，接受輔導的小孩就必須離開診所，前往另一個村落或逃到波蘭。

蘇瓦洛說：「我期望在西方國家，他們可以獲得更多的妥善照顧。如果這些小孩可以在安穩環境中生活，他們也許可把這些創傷轉化成韌性，如同我們烏克蘭人的歷史。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110316