聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

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（中央社日內瓦15日綜合外電報導）聯合國（UN）今天指出，自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，逃離烏國的難民人數已經超過300萬，且其中約140萬人是兒童，占近半數，幾乎相當於每秒就有一名兒童淪為難民。

聯合國的國際移民組織（International Organization for Migration）發言人狄倫（Paul Dillon）在瑞士日內瓦告訴記者：「離開烏克蘭的人數，如今已達到300萬門檻。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）也表示，「過去20天，烏克蘭平均每天有7萬多名兒童變成難民」，相當於每分鐘有55人，「幾乎是每秒就有一人」。

艾爾德強調，以兒童難民增加的速度和規模來看，「這場危機是第二次世界大戰以來從未見過的」。

艾爾德並提醒：「如同所有因戰爭和衝突而遠離家園的兒童，這些抵達鄰國的烏克蘭兒童正面臨與家人分離、暴力、性剝削和人口販運的重大風險，亟需安全、穩定和兒童保護服務。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110315