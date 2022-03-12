烏克蘭難民潮將達400萬人 歐洲團結浮現裂痕

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烏克蘭戰爭衝突持續，逃離烏克蘭的難民人數可能在幾天內達到400萬人。圖為烏克蘭札波羅熱一家孤兒院撤離的200多名兒童，5日抵達利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。（路透社）

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（中央社華沙12日綜合外電報導）隨著烏克蘭戰爭衝突持續，尋求躲避俄羅斯攻擊的難民人潮迅速演變為歐洲自第二次世界大戰以來面臨的最大難民潮，區域團結也開始出現裂痕。

彭博（Bloomberg News）報導，根據要求隱藏身分的知情官員說法，逃離烏克蘭的難民人數可能在幾天內達到400萬人。這與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日開始侵略烏克蘭之前，聯合國（UN）機構預測的難民總數相符。而這些人絕大多數來到東歐國家。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）10日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）召開聯合記者會時表示：「我們從未處於這種情況。我們正在努力應付，但如果我們沒有得到國際幫助，最後可能變成一場人道災難。」

根據聯合國難民事務高級專員（UN High Commissioner for Refugees）提供的數據，自從俄羅斯開戰以來，短短略多於2週時間，已有250萬人逃離烏克蘭。

歐洲聯盟（EU）各國領袖10日在法國巴黎近郊開會討論烏克蘭戰爭衝擊後，移民危機逐漸成為最容易產生意見分歧的因素之一。

波蘭因與烏克蘭有共同文化遺產，且當地本已住有不少烏克蘭人，因此在這波難民潮首當其衝。截至11日，已有超過150萬名烏克蘭人逃來這個總人口3800萬的國家，占難民總數約6成。

儘管當這些烏克蘭戰爭難民抵達接收國時，受到當地大力支援；但新來的難民正開始對必須接待他們的東歐國家構成資源上的壓力。

在靠近烏克蘭國界的波蘭城市普瑟米斯（Przemysl），市長巴昆（Wojciech Bakun）本週指出，難民親友團人數越來越多，空間逐漸不夠，新來的人目前被迫到其他地方尋找避難所。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人英格利許（Joe English）11日在普瑟米斯受訪時表示：「跨越國界的人數相當驚人。他們分成兩種，一種知道清楚知道自己要去哪，也有親友接濟他們；另一種是不知道該去哪的婦女和兒童，他們令我們擔憂。」

許多烏克蘭難民湧入城市，使得當地空床迅速一床難求。在波蘭首都華沙，3座活動中心改成的避難所上週已額滿，志工只好引導新來的難民前往距離市中心20公里遠的波蘭最大展覽館。

不僅過夜床位稀缺，波蘭組織也登記到全國各地出現塑膠杯、免洗餐具、拖鞋和被子短缺。隨著難民擴散，這些問題也將蔓延，演變為更全球性的議題。

人口僅550萬的歐盟邊境國家斯洛伐克，正在經歷自身史上最大移民危機，當地已湧入17萬6000多名烏克蘭難民。

目前為止，在非政府組織（NGO）及邊界設立的接待處協助下，斯洛伐克當局還能應付情況，但恐怕撐不了多久。

援助組織「人民需求」（People in Need）總幹事納伊維托娃（Andrea Najvirtova）指出：「如果來自烏克蘭中部和東部的大批人口移動，斯洛伐克的接收能力很可能將會不夠。」

與烏克蘭接壤的另一個歐盟國家羅馬尼亞，已接收約36萬4000名難民，不過當中大多數只是過境，最後要前往更西方的目的地。至於人均所得名列歐洲最貧窮國家的非歐盟國摩爾多瓦，則已向外尋求緊急協助。

東歐這回面對烏克蘭難民危機，和2015及2016年面對敘利亞難民危機時做法大相逕庭。當時有100多萬人抵達，大多是穆斯林，引發極右派和反移民政治團體反彈；波蘭和匈牙利等國選擇拒絕接收這些難民，導致歐盟內部關係緊繃。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）如今則對大多為白人基督徒的烏克蘭人敞開雙臂，態度如此大轉彎，引發歧視指責。尤其因為有10萬多名逃離烏克蘭的非白人難民指稱，他們遭到拒絕入境或惡劣對待。

已有22萬5000多位烏克蘭難民來到移民規定已放寬的匈牙利，相當於全國人口的2%多。由於奧班政府遭批評提供援助的速度緩慢，非政府組織正協助補強。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）曾說，27國組成的歐盟將面臨是否選擇以系統性方式解決這個問題，他稱這會是對歐洲「道德強度」的一個測試。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110312