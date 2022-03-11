美情報總監：烏克蘭抵抗超預期 俄軍魯莽攻平民[影]

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）今天說，俄羅斯軍隊在烏克蘭面臨超出預期的抵抗時，對平民展開罔顧後果的魯莽攻擊，情報機構正在追蹤俄軍行動以追究責任。

路透社報導，海恩斯在聯邦參議院情報委員會一場討論全球威脅的年度聽證會上表示：「俄羅斯軍方已經開始放寬交戰規範以實現軍事目標。」

海恩斯說，情報官員正記錄俄羅斯的行動，以追究攻擊平民的莫斯科政府與個人的責任。

身為美國總統拜登主要情報顧問的海恩斯表示：「至少可以說，俄羅斯部隊砲轟及空襲都市地區時，是在魯莽、無視平民安全的情況下行動，他們在烏克蘭各地都是如此。」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）等官員都表態支持國際針對俄羅斯入侵烏克蘭一事展開戰爭罪調查，他們列舉的例子包括南部城市馬立波（Mariupol）一家婦幼醫院遭到轟炸。

俄羅斯9日轟炸烏克蘭東南部城市馬立波的兒童醫院。圖為一名受傷孕婦走下階梯。（美聯社）

美國國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）表示，俄羅斯正使用飛彈、大砲、多管火箭發射器和一些精確導引武器來攻擊烏克蘭的醫院和公寓建築。

俄羅斯否認以平民為攻擊目標，還說在烏克蘭發起「特殊行動」目的不是要占領領土，而是要摧毀烏克蘭的軍事能力、追捕俄國認定危險的民族主義分子。然而烏克蘭及其盟友表示，這只是俄國入侵烏克蘭的藉口而已，並無根據。

俄羅斯於2月24日發動攻勢，如今衝突進入第3週，海恩斯和其他情報官員表示，俄羅斯對烏克蘭的抵抗力量感到驚訝。海恩斯說，烏克蘭的頑強抵抗使得俄軍無法迅速打贏這場戰爭，而俄國原本認為早早取勝能避免讓美國和北大西洋公約組織（NATO）及時提供有意義的軍事援助。

波蘭先前提議把自家的俄製米格（Mig-29）戰鬥機經由美國轉交給烏克蘭，但遭美國拒絕，數名共和黨籍參議員一再詢問拜登政府為何推辭。

柏瑞爾表示，相較於提供反戰車設備和防空系統，輸送戰鬥機將讓美國更進一步捲入衝突升級。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110311