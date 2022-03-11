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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

聯合國：俄羅斯再摧毀烏克蘭2婦幼醫院[影]

2022/3/11 12:40（3/11 13:20 更新）
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聯合國人口基金宣布，在俄羅斯攻擊馬立波一家醫院前，還有兩家烏克蘭婦幼醫院遭到攻擊摧毀。圖為醫護人員抬出在砲擊中受傷的孕婦。（美聯社）
聯合國人口基金宣布，在俄羅斯攻擊馬立波一家醫院前，還有兩家烏克蘭婦幼醫院遭到攻擊摧毀。圖為醫護人員抬出在砲擊中受傷的孕婦。（美聯社）
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（中央社紐約聯合國總部10日綜合外電報導）聯合國人口基金（UN Population Fund）今天宣布，俄羅斯昨天攻擊烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）一家醫院前，還有兩家烏克蘭婦幼醫院遭到攻擊摧毀。

法新社報導，聯合國人口基金的烏克蘭代表納達爾（Jaime Nadal）說，馬立波的醫院「不是唯一」遭到攻擊的醫院。

他在紐約透過視訊向記者說：「在日托米爾州（Zhytomyr）的婦幼醫院完全受損，在薩爾蒂夫斯基（Saltivsky）的婦幼醫院也遭摧毀。」

納達爾沒有具體說明是誰攻擊這兩家醫院，也沒有透露是否有罹難者。

▼日托米爾州一處學校遭攻擊摧毀

他說，烏克蘭「有300家醫院與69家婦幼醫院和產科照護中心」，並指出聯合國人口基金估計烏克蘭「未來3個月約有8萬名婦女將臨盆」。

納達爾表示，烏克蘭目前約有24萬名孕婦，有超過4300名孕婦在俄羅斯2月24日到3月7日入侵時生產。

馬立波市長表示，婦幼醫院遭轟炸造成3人死亡，包括1名小孩。根據烏克蘭有關當局昨天稍早的數據，有17人受傷。

攻擊馬立波醫院一事遭到烏克蘭與西方國家嚴厲譴責。歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天指控俄羅斯轟炸馬立波醫院是犯下「戰爭罪」。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110311

影片來源：FRANCE 24 English
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