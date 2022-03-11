烏克蘭母子3人橋上遭砲擊亡 夫悲喊：如恐怖電影

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紐約時報報導，替矽谷一家科技公司的烏克蘭辦公室工作的女性日前帶兒女逃難時，被俄羅斯砲火擊中致3人身亡。圖為死者丈夫手持妻子與小孩的遺照。（圖取自紐約時報網頁nytimes.com）

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（中央社記者周世惠舊金山10日專電）替矽谷一家科技公司的烏克蘭辦公室工作的女性日前帶兒女逃難時，被俄羅斯砲火擊中致3人身亡，極具血腥的照片登上紐約時報頭版。死者丈夫哀傷，悲喊一切就像「恐怖電影」。

照片中有兩位烏克蘭士兵蹲著看著人行道上一位滿臉是血的女子屍體，旁邊陳屍的還有女性死者的孩子們。「紐約時報」網站9日以「他們在烏克蘭的橋上去世，這是他們的故事」為題進行報導。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）先前堅稱俄軍不打人民，這張照片證實蒲亭自打嘴巴。

SE Ranking是位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）和英國倫敦的搜索引擎優化（SEO）公司，7日在臉書企業帳號證實，公司首席會計師、43歲塔蒂亞娜．裴瑞貝尼斯（Tatiana Perebeinis）正是砲火下帶著18歲兒子與9歲女兒逃亡、無辜喪生的那位媽媽。

伊爾平（Irpin）位在距離烏克蘭首府基輔約15分鐘車程的市郊。俄羅斯發動迫擊砲時，母子3人正急忙通過伊爾平河上一座已經被部分摧毀的橋梁，準備進入基輔。

死者的丈夫塞吉．裴瑞貝尼斯（Sergii Perebeinis）沒有同行。得知妻兒死訊後，6日當天他在臉書個人帳號哀傷寫道，蒲亭「把他們全部奪走了...接下來會是什麼？」昨天他在臉書寫道：「試圖挺下來，但是真的很難。」回到基輔後，看到太平間放滿烏克蘭各地被殺害的平民屍體。

「葬禮被推遲，人們躺在那裡，氣氛就像一部恐怖電影。」他說，當心愛的妻子躺在地上的黑色屍袋，令人難以接受。今天他繼續在臉書以書寫化解哀傷。

烏克蘭強調科技教育，以培育軟體工程師聞名，許多美國的科技公司在烏克蘭設有辦公室。

SE Ranking於2013年成立，專門開發搜索引擎優化的工具。根據網站資料，公司辦公室設在歐、美等地，行銷和客服團隊設在烏克蘭。塔蒂亞娜於2016年效力這家公司，職位相當於財務長。

SE Ranking發言人告訴「舊金山紀事報」，俄羅斯全面入侵烏克蘭之際，裴瑞貝尼斯一家留守他們居住的城市伊爾平，塔蒂亞娜的母親生病、18歲的兒子剛上大學，隨時等候徵召保護國家。當一個炸彈擊中他們住家的公寓建物時，他們躲在地下室，又冷又餓。

塔蒂亞娜決定使用俄羅斯承諾給烏克蘭人民逃離的「安全通道」，沒想到俄羅斯軍隊對無辜的人民開火。

SE Ranking在臉書企業帳號表達哀悼，「沒有言語可以描述我們的悲傷或彌補痛苦...無端對平民開火讓她和家人成為犧牲者，對任何法律而言，這是違反人道的罪行。」（編輯：陳惠珍）1110311