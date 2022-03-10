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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄羅斯烏克蘭外長土耳其會談 停火協議無進展

2022/3/10 21:02（3/10 21:20 更新）
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烏克蘭外長庫列巴10日表示，烏克蘭和俄羅斯在停火協議方面沒有進展。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫住宅遭轟炸。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
烏克蘭外長庫列巴10日表示，烏克蘭和俄羅斯在停火協議方面沒有進展。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫住宅遭轟炸。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社土耳其安塔利亞10日綜合外電報導）烏克蘭外長庫列巴今天表示，烏克蘭和俄羅斯在土耳其針對俄軍侵烏舉行的談判中，並未就達成停火協議獲致任何進展。

庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在土耳其南部安塔利亞（Antalya）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談後告訴記者：「我們也談到了停火，24小時停火，但這方面沒有任何進展。」

庫列巴說，「俄羅斯方面對此問題似乎還有其他決策者存在」，他顯然是指克里姆林宮。

他並重申誓言，即烏克蘭不會屈服。他說：「我要重申，烏克蘭並未投降，不會投降，也絕不投降。」

他形容，這次會談進行「困難」，指控對方將有關烏克蘭的「傳統論述」帶上了談判桌。

庫列巴說，他希望會中能就馬立波（Mariupol）在遭受圍攻下開闢人道走廊一事達成協議，但「不幸的是，拉夫羅夫部長無力承諾此事」。

庫列巴說，拉夫羅夫「將在這個問題上與各別有關當局進行聯繫」。

他並說，「如果有進行實質討論以尋求解決方案的可能性」，他願意「以相同形式再次」和拉夫羅夫會談。

拉夫羅夫今天在會談後記者會中表示，西方針對烏克蘭問題的作法危險，而俄羅斯在烏克蘭的作戰行動正依計畫推展。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110310

俄羅斯外長拉夫羅夫（左1）、烏克蘭外長庫列巴（右1）10日在土耳其安塔利亞會面。（圖取自twitter.com/OlegNikolenko_）
俄羅斯外長拉夫羅夫（左1）、烏克蘭外長庫列巴（右1）10日在土耳其安塔利亞會面。（圖取自twitter.com/OlegNikolenko_）
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