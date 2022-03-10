俄烏停火談判無進展 UNIQLO暫停俄國業務

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烏克蘭外長庫列巴表示，烏俄在土耳其進行的停火談判毫無進展。圖為烏克蘭士兵。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭外長庫列巴表示，烏俄在土耳其進行的停火談判毫無進展。礦業巨擘力拓集團將切斷和俄羅斯的所有商業關係，UNIQLO母公司態度也大逆轉，宣布暫停在俄國的業務。

● 俄烏外長土耳其會談 停火協議無進展

庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在土耳其南部安塔利亞（Antalya）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談後告訴記者：「我們也談到了停火，24小時停火，但這方面沒有任何進展。」

庫列巴說，「俄羅斯方面對此問題似乎還有其他決策者存在」，他顯然是指克里姆林宮。

他並重申誓言，即烏克蘭不會屈服。他說：「我要重申，烏克蘭並未投降，不會投降，也絕不投降。」

拉夫羅夫今天在會談後記者會中表示，西方針對烏克蘭問題的作法危險，而俄羅斯在烏克蘭的作戰行動正依計畫推展。

俄羅斯外長拉夫羅夫（左1）、烏克蘭外長庫列巴（右1）10日在土耳其安塔利亞會面。（圖取自twitter.com/OlegNikolenko_）

● 俄國侵烏 143萬人奔向波蘭百萬兒童外逃

波蘭邊防衛隊推文表示，約有11萬7600人在昨天跨越邊界進入波蘭。截至格林威治時間今天上午6時，另有約有2萬2000人進入波蘭。

基輔州州長亞歷塞依．庫列巴（Oleksiy Kuleba）今天接受當地電視台訪問時表示，昨天有超過1萬人從基輔周邊的村落和城鎮撤離。

聯合國兒童基金會（United Nations Children's Fund, UNICEF）執行董事羅素（Catherine Russell）昨天表示，俄軍入侵烏克蘭至今不到兩週期間，已有100萬名以上兒童從烏克蘭逃到鄰近國家。

她發表聲明說，至少已有37名烏克蘭兒童遇害，50人受傷。

● 英國凍結7俄富豪資產 切爾西出售計畫喊卡

英國政府宣布對英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）俄國老闆阿布拉莫維奇實施制裁，包括凍結資產和發布旅行禁令，此措施打亂了他出售切爾西的計畫。

法新社報導，除了億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）外，還有其他6名俄國富豪也受到制裁，包括阿布拉莫維奇的前商業合夥人德里帕斯卡（Oleg Deripaska）。

其他受制裁者還有俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）。英國政府稱謝琴是俄國總統蒲亭的「得力助手」。

VTB銀行（VTB Bank）董事長柯斯汀（Andrey Kostin）、俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）總裁托卡瑞夫（Nikolai Tokarev）和俄羅斯銀行（Bank Rossiya）董事長勒貝迪夫（Dmitri Lebedev）也在制裁名單中。

倫敦當局表示，這7人資產淨值總額約150億英鎊（新台幣5588億元），且稱他們都是蒲亭核心圈的成員。

● UNIQLO態度逆轉 宣布暫關俄羅斯業務

西班牙服飾品牌ZARA和瑞典品牌H&M等相繼關閉俄國門市，日本優衣庫（UNIQLO）卻堅持在俄繼續營運。UNIQLO母公司今天態度大逆轉，宣布暫停在俄業務。

法新社報導，經營UNIQLO的迅銷公司（Fast Retailing）發布聲明：「向俄羅斯民眾提供日常服飾也是我們使命的一部分。然而，近期我們遭遇一系列難題，包括營運挑戰、衝突狀況惡化等，因此決定暫時停止（在俄羅斯）營運。」

迅銷公司表示，他們譴責「侵犯人權並威脅個人和平生存的所有形式侵略」。

聲明強調，公司的使命和責任是「為所有人，包括受衝突、自然災害和其他災難影響的人」提供基本、可負擔的衣物，並稱公司已向聯合國難民署（UNHCR）捐贈1000萬美元及提供給難民的衣物。

UNIQLO日前堅持在俄羅斯繼續營運，10日態度逆轉，宣布暫停在俄業務。（圖取自facebook.com/uniqlo.ru）

● 礦業巨擘力拓集團也表態 將切斷與俄所有商業關係

英澳合資礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）今天表示，將切斷和俄羅斯的所有商業關係，成為第一家宣布斷絕俄國商業關係的大型礦業公司，加入西方企業退出俄國的行列。

力拓之前曾表示，該公司沒有營運資產和員工要撤離俄羅斯或烏克蘭，但在莫斯科2月24日發動入侵烏克蘭後，西方企業面臨越來越多退出俄羅斯的壓力。

力拓在聲明中說：「力拓正在結束和俄羅斯企業的任何商業關係。」目前還不清楚，力拓在俄羅斯和哪些企業有商業關係。

力拓在澳洲和俄羅斯鋁業巨擘俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）合資擁有全球最大氧化鋁煉製廠之一的Queensland Alumina Ltd。其中俄羅斯鋁業聯合公司持有20%股權。

● YouTube和Google Play在俄暫停支付服務

西方國家實施的制裁開始對俄羅斯銀行構成挑戰後，Alphabet Inc旗下的YouTube和Google Play商店在俄國暫停付費訂閱等所有支付服務。

俄國入侵烏克蘭後，推特（Twitter Inc）和Snap Inc不賣廣告給俄國，谷歌（Google）和YouTube近期也停止在當地銷售網路廣告。

YouTube今天發表聲明說：「後續作法是，我們現在針對俄國觀眾將抵制範圍擴大到我們所有的付費功能，包括YouTube Premium、頻道會員、超級留言（Super Chat）和週邊商品。」

在俄國的YouTube頻道還是可以透過廣告和超級留言與販售商品等付費功能，從俄國以外的觀眾獲得收入。同時根據一個公司支援網站，俄國的Google Play還是可以下載免費App。

● 美眾議院通過預算案 金援烏克蘭約4000億元

美國聯邦眾議員今天通過資助聯邦機構並避免政府斷炊的龐大預算藍圖，其中包括向飽受戰爭摧殘的烏克蘭提供近140億美元（約新台幣3965億元）金援。

法新社報導，聯邦眾議員趕在11日午夜的截止日期之前通過一項1.5兆美元支出法案，可供政府運作至9月。如果國會未在截止時間之前通過法案，政府資金即將耗盡。

這項長逾2700頁的法案還須經聯邦參議院同意，才能簽署成法。

● 烏克蘭總統澤倫斯基受邀 將在加拿大國會演講

正在歐洲訪問的加拿大總理杜魯道與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，邀請他在國會發表線上演說，並承諾運送更多軍事裝備。澤倫斯基已經接受邀請。

杜魯道（Justin Trudeau）今天在德國柏林表示，強烈支持澤倫斯基，「加拿大繼續與盟友和國際夥伴合作，要俄羅斯為無理及非法入侵烏克蘭負起責任」。

● IMF批准14億美元助烏克蘭 英國加拿大也增軍援

國際貨幣基金（IMF）今天批准提供烏克蘭14億美元緊急財政援助，以因應俄羅斯入侵造成的「大規模人道和經濟危機」。加拿大和英國也分別宣布擴大軍援烏克蘭。

除了今天這筆14億美元之外，IMF去年12月已撥付7億美元給烏克蘭，去年8月也提供「特別提款權」（SDR）27億美元。

另一方面，加拿大總理杜魯道今天在柏林表示，將額外提供價達5000萬美元的軍事裝備協助烏克蘭抗俄。

英國今天也表示，正準備運送更多便攜式飛彈系統協助烏克蘭軍隊摧毀俄羅斯坦克和飛機，但否認英國在升級衝突。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說，英國迄今已提供3615件新一代輕型反戰車武器（NLAW），還將持續提供更多軍援。

● 澤倫斯基：3.5萬烏克蘭人撤出 擬再開6條人道走廊

烏克蘭總統澤倫斯基說，約有3萬5000名烏克蘭人今天從蘇米（Sumy）、安赫德（Energodar）與基輔地區的城鎮設立的3條人道走廊撤出，還說有關當局打算明天開通另外6條撤離通道。

法新社報導，馬立波市長說，馬立波被圍困了一個多星期，已有1200多名平民死亡。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）稍早引述總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說法報導，截至目前共有約4萬8000名烏克蘭人從人道走廊撤離，大多數是從蘇米離開。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）估計，烏克蘭難民約有210萬到220萬人。

烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，已約有3萬5000名烏克蘭人從人道走廊撤出。（中央社製圖）

● 和蒲亭唱反調 克宮發言人女兒與政商二代齊反戰

俄羅斯入侵烏克蘭引發國際撻伐，國內也掀起反戰聲浪，如今愈來愈多俄國政商名流的下一代齊聲反對揮軍烏國，包括已故總統葉爾欽的女兒和孫女，以及現任總統蒲亭發言人之女。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，俄羅斯首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）女兒塔蒂亞娜（Tatiana Yumashev）加入許多名人、藝術家和普羅大眾的行列，將臉書大頭貼換成全黑，並在照片說明處寫著「反對戰爭」。

俄羅斯寡頭、英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇愛女；國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）女婿；蒲亭多年好友、俄羅斯國家技術集團（RosTech）執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）的兒子，都表達反對出兵烏克蘭的立場。

俄羅斯首任總統葉爾欽的19歲孫女瑪麗亞（左）以及英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇的27歲千金蘇菲亞（右）都在社群媒體表態反戰。（左圖取自instagram.com/yumashkaa，右圖取自instagram.com/sofiaabramovich97）

「紐約郵報」報導，阿布拉莫維奇的27歲千金蘇菲亞（Sofia Abramovich）在擁有6萬多名粉絲追蹤的Instagram發文，矛頭直指蒲亭。外界一般認為，她的父親是蒲亭的「密友」，但她似乎並不在意。

葉爾欽的19歲孫女瑪麗亞（Maria Yumasheva）上週也在IG發布烏克蘭國旗照片，附註「不要戰爭」，還加上一個心碎的表情符號。

蒲亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的前妻和24歲女兒里莎（Liza Peskova）也在IG發表反戰貼文，不過里莎在短短一小時後便將文章刪除。

● 俄軍轟炸烏克蘭兒童醫院 澤倫斯基痛斥為戰爭罪

俄羅斯轟炸烏克蘭東南部城市馬立波的兒童醫院，引發國際譴責，烏克蘭總統澤倫斯基昨天稱這次空襲為「戰爭罪」。

法新社報導，烏克蘭官員上傳網路的影片顯示，這家婦幼醫院遭空襲後，窗戶破碎、牆壁部分倒塌，停在醫院外的車輛起火燃燒。

烏克蘭9日指控俄羅斯空襲馬立波一家兒童及婦產科醫院。圖為醫護人員抬出在砲擊中受傷的孕婦。（美聯社）

澤倫斯基責問俄羅斯：「我們未曾也絕不會在頓內茨克（Donetsk）或盧甘斯克（Lugansk）地區任何城市或區域犯下這樣的戰爭罪行…因為我們是人。但你們是嗎？」

美國痛斥俄方「野蠻地」對平民使用武力。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者詢問此事時回答：「以軍事武力野蠻對付一個主權國家的無辜平民，令人驚駭。」

英國首相強生也譴責馬立波兒童醫院遭空襲一事，矢言要俄羅斯總統蒲亭「為他可怕的罪行」負起責任。（編輯：陳昱婷/核稿：陳政一）1110310