加國狙擊手至烏參戰 自稱「像消防員聽到警報」

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（中央社基輔9日綜合外電報導）加拿大一名退役軍人近日一手拿著狙擊槍、一手拿著相機，加入烏克蘭的抗俄戰爭。是什麼讓他拋下妻小，甘願深入險境？他說，「就像消防員聽到警報」，喚醒了他心中的使命感。

英國「每日郵報」（Daily Mail）今天報導，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日號召外國戰士共同抵禦俄軍攻擊，曾是加拿大武裝部隊資深狙擊手的華里（Wali）義無反顧地響應。

現年40歲、來自加拿大蒙特婁（Montreal）的華里，阿富汗戰爭期間隸屬於加拿大第22皇家軍團；「華里」則是阿富汗人替他取的化名。2010年代，華里曾在阿富汗和伊拉克服役。

儘管他的真名仍是個謎，但華里正成為戰區人民熟悉的面孔。他每天在網站上寫日記，記錄自己在烏克蘭的經歷。在過去10天的日記中，他提到烏克蘭民眾對他的熱情歡迎，感謝他協助保衛他們的國家。

在網路日記中，華里也鉅細靡遺記錄該國面臨的緊張和壓力，空襲警報時時刻刻提醒人們，正常生活早已不復在。

華里還描述了當地日常跡象，如何隨著宜家（IKEA）、星巴克（Starbucks）和麥當勞（McDonald's）等常見店家的關閉而消失，取而代之的是，各個城市為準備應對俄軍入侵所樹立的臨時路障。

華里的日記始於2月27日，也就是俄國入侵行動開始後第3天。

在日記中可感受到華里憂心如焚，他提到自己面臨時間壓力，必須盡快趕到前線幫助他的戰友。

華里表示，他在來到烏國前，曾呼籲更多戰士加入他的行列。他懇求他們挺身而出，建議他們搭機前往波蘭的克拉科夫（Krakow），以從當地越境進入烏國，且他希望他們抵達後與他聯繫。

華里之所以加入烏國戰事，是因為一位協助安排人道援助車隊進入烏東頓巴斯地區（Donbas）的朋友與他聯繫，他也因此拋下愛妻和年僅1歲的幼子，前往烏國貢獻一己之力。

華里描述自己接到號召的那一刻，「就像消防員聽到（火災）警報響起一樣。」

上週，華里還在加拿大擔任電腦軟體工程師，現在正準備與俄軍作戰。

華里告訴加拿大廣播公司新聞網（CBC News）：「我只是想幫助他們，就這麼簡單。當我看到一座建築物被毀，我心裡想的是，屋主的養老金就這樣化為烏有。」

他說：「我必須伸出援手，因為這裡的人被轟炸，只是因為他們想成為歐洲人，而非俄國人。我出於人道主義理由，而來到這裡幫忙。」（譯者：陳怡君/核稿：施施）1110310