更多編輯台推薦新聞：
喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英國凍結7俄富豪資產 切爾西出售計畫喊卡

2022/3/10 22:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國政府宣布對英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）俄羅斯老闆阿布拉莫維奇實施制裁，包括凍結資產和發布旅行禁令，上述措施也打亂他出售切爾西的計畫。

法新社報導，除億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）之外，還有其他6名俄國富豪受到制裁，包括阿布拉莫維奇的前商業合夥人、俄羅斯鋁業巨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）。

其他受制裁者還包括俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin），和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）。英國政府認為謝琴是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的「得力助手」。

VTB銀行（VTB Bank）董事長柯斯汀（Andrey Kostin）、俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）總裁托卡瑞夫（Nikolai Tokarev）和俄羅斯銀行（Bank Rossiya）董事長勒貝迪夫（Dmitri Lebedev）也在制裁名單中。

倫敦當局表示，這7人資產淨值總額約150億英鎊（新台幣5588億元），且稱他們都是蒲亭核心圈的一員。

英國首相強生（Boris Johnson）稱這次制裁是「英國堅定不移支持烏克蘭人民的最新舉措」。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也表示：「今天的制裁再度展現，這些寡頭和盜賊在我們的經濟和社會中沒有立足之地。」

路透社報導，阿布拉莫維奇遭制裁後，英國政府中止出售切爾西的計畫，也停止出售門票及商品，球員轉會交易停擺，但切爾西仍可繼續參加比賽。

英國政府表示，已頒發特別許可證，允許切爾西繼續比賽和支付員工薪水，上述規定從今天開始生效。

阿布拉莫維奇於2003年收購切爾西並砸下重金，為這支球隊創造前所未見的成功，包括5座英超冠軍和2座歐冠盃（Champions League）冠軍。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110310

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族