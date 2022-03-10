和蒲亭唱反調 克宮發言人女兒與政商二代齊反戰

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭引發國際撻伐，國內也掀起反戰聲浪，如今愈來愈多俄國政商名流的下一代齊聲反對揮軍烏國，包括已故總統葉爾欽的女兒和孫女，以及現任總統蒲亭發言人之女。

最近幾天，這些俄國富二代紛紛暫停在社群媒體分享他們搭乘私人遊艇和身穿比基尼度假的照片，而是發布反戰貼文、抨擊蒲亭（Vladimir Putin）並祈禱和平。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，隨著俄烏衝突愈演愈烈，俄羅斯首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）女兒塔蒂亞娜（Tatiana Yumashev）加入許多名人、藝術家和普羅大眾的行列，將臉書（Facebook）大頭貼換成全黑，並在照片說明處寫著「反對戰爭」。

俄羅斯寡頭、英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）愛女；國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）女婿；蒲亭多年好友、俄羅斯國家技術集團（RosTech）執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）的兒子，都表達反對出兵烏克蘭的立場。

「紐約郵報」報導，阿布拉莫維奇的27歲千金蘇菲亞（Sofia Abramovich）在擁有6萬多名粉絲追蹤的Instagram發文，矛頭直指蒲亭。外界一般認為，她的父親是蒲亭的「密友」，但她似乎並不在意。

蘇菲亞經常與粉絲分享她騎馬或乘坐私人遊艇的照片，但她本週發文說：「克里姆林宮宣傳中最大、最成功的謊言是，大多數俄羅斯人都支持蒲亭。」

葉爾欽的19歲孫女瑪麗亞（Maria Yumasheva）上週也在IG發布烏克蘭國旗照片，附註「不要戰爭」，還加上一個心碎的表情符號。

瑪麗亞的雙親是房地產開發商尤馬謝夫（Valentin Yumashev）和葉爾欽的女兒塔蒂亞娜，據說尤馬謝夫是扶植蒲亭上位的幕後大功臣。

蒲亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的前妻和24歲女兒里莎（Liza Peskova）也在IG發表反戰貼文，不過里莎在短短一小時後便將文章刪除。

里莎的IG有23萬7000人追蹤，在她刪文前，已有許多世界各地的網友看過相關貼文。

莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）近日在社群平台發聲反戰，說她為俄羅斯感到羞恥。

在俄國聖彼得堡（St. Petersburg）出生的斯米爾諾娃說，她的祖父是烏克蘭人，所以她有1/4烏克蘭血統。

她近日在通訊軟體Telegram寫道：「我不得不說，我的每一根神經都在反對這場戰爭。也許每一個俄羅斯人都有親戚或朋友住在烏克蘭。」

斯米爾諾娃說，現在是文明社會，有爭端理應透過和平談判來解決，而不是訴諸武力，「一直以來，我都為俄羅斯人才、文化和體育成就自豪，我從沒想過，我會為俄羅斯感到羞恥」。

親蒲亭的權貴德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在Telegram寫道：「和平至關重要。談判必須儘快開始。」

除此之外，俄羅斯國會下院「國家院」（State Duma）的3名共產黨員也公開反戰。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110310