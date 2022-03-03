反蒲亭侵略 俄富豪將出售英超切爾西 收益捐給烏克蘭
2022/3/3 03:48（3/3 07:43 更新）
英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇證實將賣掉切爾西，出售淨收益將捐給烏克蘭戰爭受害者。圖為切爾西隊球員。（圖取自facebook.com/ChelseaFC）
（中央社倫敦2日綜合外電報導）在俄羅斯侵略烏克蘭之際，英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）今天證實，他將賣掉切爾西，出售淨收益將捐給烏克蘭戰爭受害者。
阿布拉莫維奇是英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）的所有人，同時也擁有以色列國籍。根據富比世先前估算，他的身價超過133億美元（約新台幣3734億）。
據報導，阿布拉莫維奇日前接受來自烏克蘭的請求，盼協助促成雙方和平談判，並終止俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動。
阿布拉莫維奇今天發表聲明指出：「基於當今情勢，我已決定賣掉俱樂部（切爾西），因為我相信對於俱樂部、球迷、員工、贊助者及夥伴而言，這是最大的利益。」
此外，阿布拉莫維奇也表示，不會要求切爾西償還他提供的貸款（據報導總額為15億英鎊），而這筆交易不會快速進行。
阿布拉莫維奇提及，他已指示成立慈善基金會，將捐出賣掉俱樂部的所有淨收益，將捐給這次烏克蘭戰爭中的受害者。（譯者：陳正健）1110303
圖為英超豪門切爾西老闆阿布拉莫維奇。（圖取自切爾西網頁chelseafc.com）
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