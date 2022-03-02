國家比冠軍腰帶更重要 烏克蘭拳王投身捍衛家園

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（中央社紐約2日綜合外電報導）烏克蘭拳擊雙雄烏希克與洛馬琴科從小就是朋友，夢想透過打鬥獲得名聲與榮耀，並一起用拳頭征服世界。如今他們選擇投入一場非常不同的戰鬥，這是場攸關母國未來的生存之戰。

35歲的烏希克（Oleksandr Usyk）與34歲的洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）加起來共拿過3面奧運金牌，早已名列全球拳壇菁英。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，兩人返回母國、拿起武器，加入烏克蘭地方防衛作戰營。

烏希克在烏克蘭首都基輔（Kyiv）一處地下室接受美國有線電視新聞網（CNN）視訊專訪，由經紀人克利瑪斯（Egis Klimas）協助聯繫訪談和擔任翻譯。烏希克有3個小孩，訪問時可以聽見他身後傳來孩子的遊戲聲。

烏希克說，他不僅要提防來犯敵軍，還要留心有人趁亂打劫，他已準備好殺人。「如果他們想奪走我或我親人的性命，我就得這麼做。但我不想，不想開槍，不想殺任何人，但如果他們要殺我，我別無選擇。」

烏希克還說自己並不害怕，「或許聽起來很感情用事，但我的靈魂歸於上帝，我的身體和榮耀歸於我的國家和家庭。所以完全沒有恐懼，只有困惑─21世紀怎麼還會有這種事？」

俄軍發動入侵時，烏希克和洛馬琴科都不在國內。烏希克當時在倫敦為一款電玩進行拍攝，由於機場在戰事爆發後關閉，他得先飛往波蘭華沙（Warsaw），再開將近500英里的車回到基輔。

原本人在希臘參訪修道院的洛馬琴科，隔天就回到家鄉敖德薩（Odessa），但他得先到羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest），然後開9小時的車到港口，再搭渡輪回國。

經紀人克利瑪斯告訴CNN，他一直到烏希克和洛馬琴科簽名加入防衛作戰營，才知道兩人心裡在想拿起武器抵抗。

前拳擊世界冠軍兄弟檔─維塔利（Vitali Klitschko）和瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）同樣選擇拿起武器捍衛家園，前者還是現任基輔市長。

洛馬琴科原定與烏希克同時接受CNN採訪，但經紀人當下聯繫不上他，所幸克利瑪斯在當地時間今晨告知CNN，洛馬琴科安全無恙。

洛馬琴科與烏希克往來密切，除了是彼此孩子的教父，兩家人還會一起慶生。

隨著戰事進入第6天，烏希克深知國內沒有一處安全，「炸彈四處瘋狂襲擊，他們剛轟炸馬立波市（Mariupol），我有個朋友屋頂被火箭擊中，（俄國人）不是玩玩而已」。

戰事愈演愈烈，各界開始激辯俄國運動員是否得因國家行為遭受制裁，對此烏希克選擇不直接涉入，暗示衝突雙方都有無辜的人。他說：「俄國人不太知道這裡實際發生什麼事，他們沒看到情況，是因為他們的總統（蒲亭）而受害。」

烏希克近期剛成為國際拳擊聯合會（IBF）、世界拳擊協會（WBA）、世界拳擊組織（WBO）、國際拳擊組織（IBO）世界重量級冠軍。去年9月他在倫敦擊敗英國勁敵約書亞（Anthony Joshua），拿下拳王腰帶，經紀人說，有關今夏兩人再度對決的討論已進入後期階段。

輕量級拳擊手洛馬琴科則拿過3個不同量級的世界冠軍，計劃6月在澳洲與地主好手卡姆波索斯（George Kambosos）對戰。

不過可以理解的是，烏希克和洛馬琴科現在掛心的絕非拳擊比賽。

面容疲倦的烏希克感性表示：「我真的不知道什麼時候能再踏上擂台。對我來說，我的國家和榮耀比冠軍腰帶更重要。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110302