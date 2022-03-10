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澤倫斯基：3.5萬烏克蘭人撤出 擬再開6條人道走廊

2022/3/10 10:52（3/10 11:26 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，已約有3萬5000名烏克蘭人從人道走廊撤出。（中央社製圖）
烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，已約有3萬5000名烏克蘭人從人道走廊撤出。（中央社製圖）
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（中央社渥太華9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說，約有3萬5000名烏克蘭人今天從在3座城市設立的人道走廊撤出，還說有關當局打算明天開通另外6條撤離通道。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在電視演說中表示，救援行動將聚焦在遭到猛烈轟炸的馬立波市（Mariupol）與伊久姆市（Izyum）。儘管俄羅斯承諾停止開火，至少讓一些受困民眾逃離，馬立波市一家兒童醫院今天仍遭轟炸。

法新社報導，馬立波市長說，馬立波被圍困了一個多星期，已有1200多名平民死亡。

澤倫斯基說，已有3萬5000民居民撤出蘇米（Sumy）、安赫德（Energodar）與基輔地區的城鎮。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）稍早引述總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說法報導，截至目前共有約4萬8000名烏克蘭人從人道走廊撤離，大多數是從蘇米離開。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）估計，烏克蘭難民約有210萬到220萬人。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110310

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