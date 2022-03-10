IMF批准14億美元助烏克蘭 英國加拿大也增軍援

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（中央社華盛頓/柏林/倫敦9日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天批准提供烏克蘭14億美元緊急財政援助，以因應俄羅斯入侵造成的「大規模人道和經濟危機」。加拿大和英國也分別宣布擴大軍援烏克蘭。

綜合法新社與路透社報導， IMF IMF小百科 全名：國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）、1945年12月27日成立，由189個國家組成，與世界銀行同為世界兩大金融機構

IMF以3種方式促進國際金融體系穩定：1.監督國際貨幣體系和成員國的政策，追蹤各地經濟與金融情況，必要時提出警告、2.援助國際收支困難的國家貸款、3.提供技術援助和培訓，助成員國發展健全的經濟政策工具 資料來源：維基百科 看更多 關閉 總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，這項計畫提供了「關鍵的財政支持」，促進資金「大規模動員」以「減輕戰爭的經濟衝擊」。

喬治艾娃發表聲明說：「俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵造成大規模人道和經濟危機。」她預估今年烏克蘭將陷入嚴重衰退。

她說：「資金需求很大、很急迫，而且隨著戰事持續進行，可能會大幅增加。一旦戰爭結束，烏克蘭可能需要額外的『奧援』。」

IMF表示，戰事開打13天，已有超過200萬人逃離烏克蘭，加上關鍵基礎設施受到大規模破壞，這場戰爭已帶來非常嚴重的後果。

除了今天這筆14億美元之外，IMF去年12月已撥付7億美元給烏克蘭，去年8月也提供「特別提款權」（SDR）27億美元。

世界銀行（World Bank）執行董事會本月7日才剛通過對烏克蘭的7.23億美元貸款與撥款。

另一方面，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在柏林表示，將額外提供價達5000萬美元的軍事裝備協助烏克蘭抗俄。

杜魯道說，他稍早與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）談話，承諾「加拿大很快將向他們提供高度專業化的裝備」。

加拿大上月14日表示，將提供價值610萬美元的致命裝備和彈藥，然後再追加2500萬美元的非致命防護裝備。

除了提供裝備外，杜魯道還承諾提供300萬美元用於打擊俄羅斯所發布關於烏克蘭的假新聞。他說：「我們必須為真理挺身而出，並對試圖誤導和分裂我們的假新聞保持警覺。」

英國今天也表示，正準備運送更多便攜式飛彈系統協助烏克蘭軍隊摧毀俄羅斯坦克和飛機，但否認英國在升級衝突。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說，英國迄今已提供3615件新一代輕型反戰車武器（NLAW），還將持續提供更多軍援。

華勒斯告訴國會：「我們很快也會開始送去一小批標槍（Javelin）反戰車飛彈。」

他補充說，英國決定應烏克蘭要求，研議捐贈「星紋高速攜帶型防空飛彈」（Starstreak Anti-air Missiles）。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110310