美眾議院通過預算案 金援烏克蘭約4000億元

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦眾議員今天通過資助聯邦機構並避免政府斷炊的龐大預算藍圖，其中包括向飽受戰爭摧殘的烏克蘭提供近140億美元（約新台幣3965億元）金援。

法新社報導，聯邦眾議員趕在11日午夜的截止日期之前通過一項1.5兆美元支出法案，可供政府運作至9月。如果國會未在截止時間之前通過法案，政府資金即將耗盡。

這項長逾2700頁的法案還須經聯邦參議院同意，才能簽署成法。

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表聯合聲明說：「勇敢且熱愛自由的烏克蘭人和我們在那邊的盟友將獲得他們亟需的金援，以對抗（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）與俄羅斯非法且不道德的入侵。」

聯邦眾議員也通過4天的「持續（撥款）決議案」（continuing resolution），讓聯邦機構能持續運作到15日。萬一將完整法案呈交總統拜登的程序障礙無法在11日晚間解決，參院將有些餘裕可以因應。

法案內容包括向烏克蘭與東歐盟國提供136億美元的軍事與人道援助，以因應蒲亭進入第3週的入侵行動。

眾院也以414票贊成、17票反對的壓倒性結果通過法案，禁止美國進口俄羅斯石油與其他能源。有15名共和黨人與2名民主黨人投下反對票。

根據美聯社消息，這項法案除了把拜登禁止俄國石油的宣示落實成法之外，也鼓勵檢視俄羅斯在世界貿易組織（WTO）的地位，並表明美國支持制裁侵犯人權的俄羅斯官員，著手在經濟上孤立蒲亭政權。

兩黨國會議員都渴望趕緊採取行動，為了展現兩黨對烏克蘭的支持，甘冒讓美國國內油價升高的風險。這項法案接下來將送交參院審議。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110310