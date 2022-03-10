被指轟炸烏克蘭兒童醫院 俄羅斯稱是「假新聞」

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烏克蘭9日指控俄羅斯空襲馬立波一家兒童及婦產科醫院；俄羅斯說，其實是「假新聞」，這座建築早已被軍隊接管。圖為醫護人員抬出在砲擊中受傷的孕婦。（美聯社）

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，烏克蘭聲稱俄軍轟炸馬立波（Mariupol）一家兒童醫院，其實是「假新聞」，因為這座建築以往曾是婦產科醫院，早已被軍隊接管。

路透社報導，俄羅斯常駐聯合國第一副代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）發推文表示：「假新聞就是這樣產生的。」

紀柏梁表示，俄國3月7日即曾警告，這家醫院已成為軍事目標，烏克蘭軍隊在此一地點開火。

烏克蘭官員昨天表示俄國戰機轟炸這家兒童醫院後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）總統指控俄國，犯下種族滅絕罪行。

馬立波市議會在其Telegram頻道表示，根據今天早上更新的數據，昨天馬立波一家兒童醫院遭攻擊，造成至少3人死亡，包括一名女童。官員先前曾表示，共17人在這場攻擊中受傷。

法新社報導，烏克蘭參謀本部表示，俄軍包圍基輔的「進攻作戰」持續進行，同時也對烏克蘭其他多座城市進行強攻。

昨天在基輔東北方一條公路上的廢棄休息站，有一名烏克蘭警察警告駕駛人，不可再向前行駛。

他告訴其中一名駕駛人，「俄軍坦克車就在那裡，距離此地只有兩公里」，並命令這輛車迴轉行駛。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110310