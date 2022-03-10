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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

與蒲亭說法相違 俄羅斯承認義務役參與侵烏克蘭

2022/3/10 17:03（3/10 17:37 更新）
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俄羅斯總統蒲亭7日表示，只有「職業」軍人參與烏克蘭戰事。但俄羅斯軍方9日說，部分義務役士兵遭烏軍俘虜。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
俄羅斯總統蒲亭7日表示，只有「職業」軍人參與烏克蘭戰事。但俄羅斯軍方9日說，部分義務役士兵遭烏軍俘虜。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯軍方今天首度承認義務役軍人參與入侵烏克蘭；俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）先前打包票說，只有職業軍人參戰。

俄羅斯2月24日派出大軍入侵烏克蘭以來，就一直有傳言指稱年輕的義務役士兵參與對烏作戰。這些士兵的母親上社群媒體找兒子，人權團體也說，來自義務役家庭的電話接都接不完。

蒲亭7日表示，不會派遣義務役或後備軍人參與烏克蘭戰事，只有「職業」軍人會參戰。

但俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今天說，部分義務役士兵遭烏軍俘虜。

科納申科夫說：「很遺憾，已證實參與烏國領土特別軍事行動的部隊有些義務役士兵。」

他說，「這類人幾乎都已退守俄國領土」，但有部分義務役士兵遭到俘虜。

他說，莫斯科當局會採取行動避免義務役被送上前線。

蒲亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隨即表示，在俄國侵烏前，蒲亭要求俄軍將領「明確排除」義務役士兵上戰場，並矢言「懲罰」抗命官員。

培斯科夫表示，軍事檢察官已被要求「確認並以法理評估這些行為，懲罰抗命官員」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110310

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