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YouTube和Google Play在俄暫停支付服務

2022/3/10 18:45
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（中央社紐約10日綜合外電報導）西方國家實施的制裁開始對俄羅斯銀行構成挑戰後，Alphabet Inc旗下的YouTube和Google Play商店在俄國暫停付費訂閱等所有支付服務。

俄國入侵烏克蘭後，推特（Twitter Inc）和Snap Inc不賣廣告給俄國，谷歌（Google）和YouTube近期也停止在當地銷售網路廣告。

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YouTube今天發表聲明說：「後續作法是，我們現在針對俄國觀眾將抵制範圍擴大到我們所有的付費功能，包括YouTube Premium、頻道會員、超級留言（Super Chat）和週邊商品。」

在俄國的YouTube頻道還是可以透過廣告和超級留言與販售商品等付費功能，從俄國以外的觀眾獲得收入。同時根據一個公司支援網站，俄國的Google Play還是可以下載免費App。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110310

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