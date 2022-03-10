國際大廠接力抵制俄國 雀巢暫停投資索尼不出貨

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）消費者要求對俄羅斯入侵烏克蘭表達反對立場的壓力升高，瑞士食品大廠雀巢集團、美國菸草商菲利普莫里斯國際公司、日本索尼集團、任天堂今天加入跨國企業退出俄國的行列。

全球最大的包裝食品商雀巢集團（Nestle）加入對手寶僑公司（Procter & Gamble Co）和聯合利華公司（Unilever Plc）行列，停止在俄羅斯的投資，億滋國際公司（Mondelez International）則在縮減非必要活動的同時，維持俄國食品供應的「持續性」。

菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris）表示會減少製造，帝國菸草集團（Imperial Brands）暫停生產，英美菸草集團（British American Tobacco Plc）則表示會持續營運俄國業務，但將暫停資本投資。

日本索尼集團（Sony）表示，將停止對俄羅斯出貨PlayStation遊戲主機、停止在俄國業務，並稱「索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）加入全球行列，呼籲烏克蘭和平」。

日本電玩巨擘任天堂（Nintendo）今天也宣布暫停對俄羅斯出貨。

Switch電玩主機製造商任天堂的發言人表示，「暫時」停止所有商品出貨俄羅斯，但未說明何時開始或何時結束。

這名發言人說：「有兩個理由。其中一個理由是我們（在俄羅斯）數位發行平台e-shop已自3月4日開始維修，因為這個支付供應商停止盧布交易；另一個理由是物流中斷。」

重機具製造商迪爾公司（Deere & Co.）指出，「烏克蘭事態顯著升高讓人非常難過」。他們兩週前停止對俄國出貨後，也停止對白俄羅斯出貨。迪爾公司表示會跟進美國與國際制裁。

澳洲礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）表示，會致力維持俄國燃料對其蒙古銅礦的供應。

可口可樂（Coca-Cola Co）與麥當勞（McDonald's Corp.）昨天宣布暫停在俄羅斯銷售。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110310