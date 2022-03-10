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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄國侵烏 143萬人奔向波蘭百萬兒童外逃

2022/3/10 20:09
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（中央社華沙/利維夫10日綜合外電報導）波蘭邊防衛隊今天說，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，共有143萬名烏克蘭人已逃入波蘭境內。聯合國兒童基金會也指出，同一時期有100多萬名烏克蘭兒童逃往鄰國。

波蘭邊防衛隊推文表示，約有11萬7600人在昨天跨越邊界進入波蘭。截至格林威治時間今天上午6時，約有2萬2000人進入波蘭。

基輔州州長亞歷塞依．庫列巴（Oleksiy Kuleba）今天接受當地電視台訪問時表示，昨天有超過1萬人從基輔周邊的村落和城鎮撤離。

聯合國兒童基金會（United Nations Children's Fund, UNICEF）執行董事羅素（Catherine Russell）昨天表示，俄軍入侵烏克蘭至今不到兩週期間，已有100萬名以上兒童從烏克蘭逃到鄰近國家。

她發表聲明說，至少已有37名烏克蘭兒童遇害，50人受傷。

羅素說，馬立波（Mariupol）兒童醫院遭到攻擊的報導令她感到「震驚」。官員表示，俄軍違反停火協議發動空襲，使得院內病童埋在瓦礫堆中。

羅素表示：「這次的攻擊如果獲得證實，凸顯出這場戰事對烏克蘭兒童及其家人造成的傷亡數字驚人。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱，這次的轟炸是「暴行」，儘管雙方協議停火以方便困在城中的大批平民外逃，此事依然發生。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110310

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