俄夜襲烏克蘭 澤倫斯基老家遭遇最大規模無人機攻擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭官員今天說，俄羅斯夜間對烏克蘭尼古拉耶夫州和總統澤倫斯基老家克利福洛市發動無人機攻擊，這是俄烏戰爭期間，俄國對克利福洛市發動的最大規模無人機攻擊。

路透社報導，美國25日與烏克蘭和俄羅斯分別達成協議，雙方暫停在黑海（Black Sea）的攻擊行動，並停炸對方能源設施，但是目前仍不清楚協議何時開始實施及如何落實。

尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長表示，尼古拉耶夫州長通報，擊落7架夜間飛越尼古拉耶夫州上空的無人機後，今天清晨尼古拉耶夫市突然停電。

克利福洛（Kryvyi Rih）市軍政機關首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）表示，俄羅斯也攻擊這座位於烏克蘭中部的城市，引發火災與建物受損，所幸無人喪命。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯夜間發動117架無人機攻擊，烏軍防空部隊擊落56架，並說因烏軍藉由電戰干擾，48架無人機偏離原定航道而失蹤。

維庫爾於通訊軟體Telegram發文，聲稱這是俄烏戰爭期間，針對克利福洛市發動的最大規模無人機襲擊，並說：「看到了嗎，這就是占領者『想要的和平』，所幸無人傷亡。」

透過 Google News 追蹤中央社

維庫爾通報，克利福洛市至少發生15起爆炸。這座城市是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的老家，並且常常遭到俄羅斯攻擊。

俄羅斯方面並未立即發表評論，不過俄羅斯國防部聲稱，俄國防空部隊夜間擊毀9架烏克蘭無人機，其中兩架在黑海上空。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140326