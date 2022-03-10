柏林台灣人煮羅宋湯 安慰烏克蘭難民

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（中央社記者林育立柏林9日專電）俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，大量難民湧入德國首都柏林，不少旅居柏林的台灣人到難民接待處當義工，有人煮了一大鍋烏克蘭羅宋湯來安慰舟車勞頓的難民。

歐洲各國敞開大門迎接烏克蘭難民，柏林是重要的中繼站，每天至少有1萬人從波蘭搭火車或巴士抵達。他們多在柏林休息片刻，再搭車前往德國和西歐其它城市投靠朋友親戚或住進收容所。

隨著烏克蘭難民不斷湧進，不少住在柏林的台灣人自願到中央火車站和巴士總站當義工，有人幫忙分送食物，也有人協助轉運。雖然他們不會說俄語或烏克蘭語，不過從烏克蘭逃出來的有各國人士，英語和中文也能派上用場。

在資訊業工作、目前在德國台灣青年會擔任會長的Christina發現中央火車站的難民接待處只有冷食，決定煮一鍋120人份的傳統烏克蘭羅宋湯。

在烏克蘭朋友的技術指導下，她今天在家裡廚房與多位台灣人通力合作，歷時3小時終於完成一大鍋熱騰騰的湯，貼上烏克蘭國旗和「台灣幫助烏克蘭」的字樣，向駐德代表處借車直接送到難民接待處。

德國台青會是一群年輕台灣人組成的團體，平時主要舉辦政治和文化的交流活動。Christina說，沒想到戰爭離自己這麼近，被迫離開家園的無辜人民有這麼多，逃難的生活才剛開始，希望他們吃飽再上路。

接下來幾天，抵達柏林的烏克蘭難民人數可能還會增加，德國台青會打算繼續號召台灣人一起煮湯，駐德代表謝志偉已允諾將全力配合。（編輯：郭中翰）1110310