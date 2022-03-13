澤倫斯基：烏軍已1300人陣亡 俄軍折損約1萬2000人

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烏國總統澤倫斯基12日表示，烏軍已約1300人喪命，俄軍折損約1萬2000人。圖為伊爾平的工廠和商店6日遭轟炸。（美聯社）

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（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯軍隊逼近烏克蘭首都基輔之際，烏國總統澤倫斯基今天表示，俄國入侵烏克蘭至今，烏軍已有「約1300人」喪命。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是在媒體簡報中公布這個數字，這是俄烏2月24日爆發衝突以來，基輔當局首度公開這類傷亡數字。俄羅斯3月2日曾表示俄方有近500名軍人陣亡，但之後沒有再更數據。

澤倫斯基稱，俄羅斯已折損「約1萬2000人」。

他說：「比例上約是1比10，但這並不讓我欣喜。」

這次入侵烏克蘭，俄軍派出約15萬軍力。

俄軍今天升高施壓烏克蘭，加大力道轟炸各大城市平民區。而各界正想辦法把援助送進情況危急的港口城市馬立波（Mariupol）。

在首都基輔（Kyiv）以南40公里的瓦西里基夫市（Vasylkiv），市長表示，俄國摧毀了當地的機場，還有一座油庫也被擊中，引發大火。

俄羅斯裝甲車從基輔東北角持續挺進之際，基輔西北郊區，包括伊爾平鎮（Irpin）、布查鎮（Bucha）等已連續多天遭俄軍猛轟。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天指出，基輔是一座「遭到圍困的城市」；市長克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，他們正加強防禦並儲存食物和藥品。

至於烏克蘭南部港都馬立波，烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）形容當地正經歷「地表最嚴重的人道主義災難」，12天內有超過1500名平民喪命。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110313