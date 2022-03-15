第二波援助烏克蘭難民捐款 外交部捐3億多給中東歐5國
（中央社記者黃雅詩台北15日電）外交部長吳釗燮今天下午代表政府宣布第二波即時援助烏克蘭難民行動，將分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元，五國加總共1150萬美元（約台幣3億2200萬元）。
根據財團法人賑災基金會最新統計數字，截至今天下午4時，賑濟烏克蘭專戶累計收到善款新台幣6億3293萬2360元，其中實體帳戶4億9124萬5619元，透過挖貝線上多元支付平台收到1億4168萬6741元；捐款筆數10萬3475筆。
外交部日前舉行國際記者會捐贈第一筆1億元台幣，交由波蘭政府指定的難民救助機構運用。今天的第二波捐贈儀式則未公開，外交部在事後發布新聞稿說明捐款情形，並表示規劃於近日宣布捐贈另一波醫療用品及民生物資給斯洛伐克。
外交部指出，由於俄羅斯軍事入侵烏克蘭，導致大量烏克蘭人民流離失所、逃往鄰國，經聯合國難民署統計，烏克蘭難民總數已達280萬人。外交部今天捐助鄰近烏克蘭的5個歐洲國家共約3億2200萬台幣。其中波蘭部分，加計3月7日捐贈的1億台幣，台灣對波蘭單一國家的捐贈款累積已達1000萬美元，約為台幣2億8000萬。
外交部表示，上述捐款將由台灣駐相關各國館處，透過駐在國政府轉致指定或建議的民間救援組織，以便迅速協助逃往歐洲各國的烏克蘭難民。
外交部表示，捐贈儀式邀請歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）、捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）、財團法人台灣世代教育基金會匈牙利籍高級研究員馮儒莎博士（Dr. Zsuzsa Anna Ferenczy），以及立陶宛在台僑胞代表歐淑娜女士（Aušra Andriuškaitė）觀禮見證。
吳釗燮致詞時表示，台灣與歐盟和其會員國團結一致，嚴厲譴責俄羅斯擴大對烏克蘭戰爭的行徑，造成無辜人民傷亡，在戰爭艱難時刻，台灣人民愛心源源不斷，政府部門快速結合民間力量，積極援助烏克蘭難民，期望透過台灣民眾傳達的愛心，為在戰火中的難民帶來希望與重建家園的力量。
高哲夫致詞時肯定台灣政府與人民的善意與慷慨，他表示，俄羅斯入侵烏克蘭已造成嚴重人道危機，數以百萬計烏克蘭難民被迫流離失所，逃往波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、立陶宛等歐盟會員國，歐盟將全力協助安置照護難民。在這危急時刻，台灣人民與政府以實際行動展現對人道主義的關懷，再次彰顯台灣是歐洲自由民主的堅實夥伴。
高則叡、朗樂致詞時都感謝台灣政府與人民的善舉。博塔文則表示，歐洲歷經數十年建構的穩定秩序，一夕間被摧毀，令人深感遺憾，感謝台灣及時伸援，他將永遠銘記在心。（編輯：翟思嘉）1110315
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。