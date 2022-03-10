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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

民眾捐款烏克蘭跨行免手續費 追溯自2日起生效

2022/3/10 16:45（3/10 17:28 更新）
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財金公司宣布，民眾捐款給烏克蘭一律免收跨行交易手續費，回溯到3月2日起生效，若已扣款的手續費後續會退還給民眾。圖為2月28日台北101點燈為烏克蘭和平祈願。（圖取自facebook.com/101mall）
財金公司宣布，民眾捐款給烏克蘭一律免收跨行交易手續費，回溯到3月2日起生效，若已扣款的手續費後續會退還給民眾。圖為2月28日台北101點燈為烏克蘭和平祈願。（圖取自facebook.com/101mall）
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（中央社記者蘇思云台北10日電）財金公司今天宣布，響應外交部募款賑濟烏克蘭，民眾如果捐款給烏克蘭，一律免收跨行交易手續費，同時回溯到今年3月2日起生效，若已經扣款的手續費後續也會退還給民眾。

俄羅斯入侵烏克蘭，造成大批烏克蘭人民流離失所，外交部透過財團法人賑災基金會在今年3月2日成立「賑濟烏克蘭專戶」，鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際共同協力援助烏克蘭難民收容與照護。

財金公司今天下午發布新聞稿，經中央銀行、金融監督管理委員會及財政部指導，全體金融機構與財金公司為響應外交部募款賑濟救災，回溯到今年3月2日起，到外交部公告屆期為止，免收「賑濟烏克蘭專戶」捐款跨行手續費。

財金公司表示，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳（也含網路銀行及行動銀行）等方式捐款到賑濟烏克蘭專戶者，一律免收跨行交易手續費；如果有部分金融機構因資訊作業調整不及，以及於追溯期間已先扣收手續費者，將自動在交易日之次月底前返還客戶帳戶。

財金公司也呼籲，民眾要慎防不肖份子藉機進行詐騙，如有疑問可洽各金融機構，或洽財金公司客服電話。（編輯：潘羿菁）1110310

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