烏克蘭專戶善款逾5億 單日最大筆捐出百萬美元

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（中央社記者賴于榛台北10日電）賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至今天下午4時15分，共累計新台幣5億2198萬元，其中實體帳戶為4億497萬元，線上多元支付平台則有1億1700萬元；單日最大1筆善款為100萬美元。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。

基金會下午發布新聞稿指出，截至下午4時15分，捐款筆數達8萬4878筆，今天最大一筆金額為100萬美元，換算新台幣約為2831萬元。捐款專戶至今共累計新台幣5億2198萬元，其中實體帳戶為4億497萬元，線上多元支付平台則有1億1700萬元。

基金會說，這次賑濟專案捐款經中央銀行、金融監督管理委員會及財政部指導，全體金融機構與財金公司為響應外交部募款賑濟救災，追溯自3月2日起，至外交部公告屆期為止，免收「賑濟烏克蘭專戶」捐款跨行手續費。

基金會指出，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳等方式捐款至「賑濟烏克蘭專戶」者，一律免收跨行交易手續費；若有部分金融機構因資訊作業調整不及，以及於追溯期間已先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還客戶帳戶。

而為確保款項妥善運用，基金會指出，將依照公益勸募條例規定，定期辦理財務報告及公開徵信。

基金會表示，這次捐款至4月1日截止，線上多元支付部分，因結算及帳務工作時間，刷卡服務將於4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款則將於3月27日晚間11時59分先行關閉，請有意捐款的民眾把握時間。（編輯：蘇志宗）1110310