更多編輯台推薦新聞：
蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進
國際

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增3例與宮廟旅遊團有關 境外74例
首頁 / 國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏傳達和平 馬友友：每個人都必須做些什麼[影]

2022/3/9 13:53（3/9 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：WUSA9

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）國際知名大提琴演奏家馬友友昨天在華盛頓的甘迺迪中心（Kennedy Center）演出，此前他獨自前往俄羅斯駐華盛頓大使館前演奏，傳達和平之意。

哥倫比亞廣播公司（CBS）華盛頓電視台WUSA9報導，華盛頓特區居民史提特（Ryan Stitt）說，他當時騎著腳踏車沿威斯康辛大道（Wisconsin Avenue）經過俄羅斯大使館時，看見一名音樂家獨自在人行道上演奏。

史提特一開始仔細觀察，仍不確定這名音樂家是不是馬友友。

他說：「後來我直接問他，你是不是馬友友？」

史提特說，馬友友對他很友善，還向他解釋為何在大使館前演奏。

史提特表示：「我記得他告訴我，『每個人都必須做些什麼』。」

馬友友昨晚在甘迺迪中心表演。他在社群媒體直言不諱地談論俄羅斯對烏克蘭動武的事，並轉發要求俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和平收場的推文。

史提特說：「他在沒有觀眾下這麼做是有意義的，是要做出聲明。」（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110309

延伸閱讀
影片／馬友友打第2劑疫苗後即興演奏 網友大讚撫慰人心
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族