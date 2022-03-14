賑濟烏克蘭善款 累計突破6億元

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賑濟烏克蘭專戶開設到14日下午4時10分，累計善款已破新台幣6億元。圖為台灣聲援烏克蘭和平大遊行13日在台北大安森林公園登場，民眾高舉旗幟支持烏克蘭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北14日電）財團法人賑災基金會今天表示，賑濟烏克蘭專戶開設到今天下午4時10分，累計收到善款已突破新台幣6億元。其中，收到紐約台灣商會捐入一筆3萬5703美元、折合新台幣約101萬元的捐款。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。4月1日將截止捐款，其中線上多元支付刷卡服務將於4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款則將於3月27日晚間11時59分先行關閉。

基金會透過新聞稿指出，今天收到一筆3萬5703美元（折合新台幣約101萬元），是由紐約台灣商會（Taiwanese Chamber of Commerce of New York）捐入。紐約台灣商會創立於1976年，是北美歷史悠久的台商團體，致力於促進商業、回饋社區且支持台灣事務。這次捐款援助烏克蘭難民，顯示海外僑胞不分遠近的關心以及善意。

基金會統計，其中實體帳戶統計新台幣4億7222萬元；透過挖貝線上多元支付平台則收到1億3788萬元，累計共6億1010萬元。目前捐款筆數達10萬筆。透過轉帳匯款帳戶比例為55%，線上多元支付比例為45%。

基金會表示，目前已收得善款，已提撥1億元交外交部進行運用，交給波蘭政府指定的賑濟烏克蘭難民專責單位。

基金會表示，常見問題已整理在官方網站上，其他最新消息及專戶明細則在網站烏克蘭援助專區中揭露。民眾可上網查詢閱覽，或撥打捐款諮詢專線（02）8912-7779等方式詢問。（編輯：林興盟）1110314