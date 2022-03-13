控訴俄軍濫殺平民 烏克蘭人：不曉得他們腦袋裝什麼

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俄烏戰火持續，台灣基進13日下午在高雄市立文化中心前舉行宣講活動，聲援烏克蘭，旅居台灣7年的烏克蘭人柏益國（中）也到場訴說家鄉情形，並對台灣人的聲援表達感謝。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台北、高雄今天分別舉辦遊行及宣講活動，力挺烏克蘭。旅居台灣的烏克蘭人柏益國感謝台灣聲援，並控訴俄軍濫殺平民，「不曉得他們腦袋裡裝什麼，就像是惡鬼！」

一群台灣、烏克蘭、立陶宛、波蘭等國人，今天在台北市發起「聲援烏克蘭和平大遊行」，台灣基進也同步在高雄市立文化中心前舉行宣講，響應台北遊行。

旅居台灣7年的烏克蘭人柏益國，特地穿上烏克蘭傳統服飾到宣講活動現場，表達對台灣人的感謝。他說，自己原本就很喜歡台灣，如今家鄉發生戰事，看到台灣人這麼支持烏克蘭人，就更喜歡台灣了。

柏益國說，自己的表姐現在住在基輔，前兩天他和表姐通電話，表姐告訴他家鄉慘況，俄羅斯軍人在街上濫殺平民，隨意開槍殺人，路上有很多死掉的人，房子也都被打壞，砲火不斷。

柏益國還說，基輔現在很冷，但已經多天沒電、沒水、沒瓦斯，什麼都沒有，表姐已移往較安全的基輔市中心避難，不過只能克難地生火煮飯。

柏益國痛批俄羅斯軍隊連醫院、幼兒園都轟炸，而且是故意的，「不曉得他們的腦袋裡裝什麼，簡直就像是惡鬼！」

台灣基進組織部主任李雨蓁說，近期有許多民主國家都站出來聲援烏克蘭，要求俄羅斯停止戰火，台灣作為民主國家，自然不缺席。台灣基進這段期間也以行動力挺，不只捐贈物資及捐款，也希望民眾一起加入捐款行列。

台灣基進林園、大寮區市議員擬參選人楊佩樺說，台灣是對抗強權、守護民主的前線，台灣不會缺席對自由民主的聲援。俄烏戰爭也讓台灣人感受到「不放棄，才能得到國際支援」，台灣應該學習烏克蘭，面對強權勇敢抗拒。

台灣基進前鎮、小港市議員擬參選人黃敬雅說，烏俄戰火至今已帶走許多生命，尤其是許多無辜的年幼孩子喪命，讓身為媽媽的她感到非常痛心。台灣身為民主國家，必須支持烏克蘭人，盼烏克蘭能早日迎來和平。（編輯：黃世雅）1110313

俄烏戰火持續，台灣基進13日下午在高雄市立文化中心前舉行宣講活動，聲援烏克蘭。旅居台灣7年的烏克蘭人柏益國特地穿上烏克蘭傳統服飾出席活動，並感謝台灣聲援。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月13日

俄烏戰火持續，台灣基進13日下午在高雄市立文化中心前舉行宣講活動，聲援烏克蘭，不少民眾到場表達支持。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月13日

俄烏戰火持續，台灣基進13日下午在高雄市立文化中心前舉行宣講活動，聲援烏克蘭。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月13日