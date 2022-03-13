跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

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（中央社記者陳俊華台北13日電）民間團體今天發起聲援烏克蘭和平大遊行，台灣、烏克蘭、香港、西藏人等走上街頭反極權、挺民主，並高唱烏克蘭國歌；許多民眾自製標語、旗幟，從大安森林公園走到凱道，隊伍綿延數百公尺。

由在台烏克蘭人及支持烏克蘭的台灣人成立的「Taiwan Stands With Ukraine」臉書社團，今天發起「台灣聲援烏克蘭和平大遊行」，下午1時在大安森林公園集合，現場除烏克蘭民眾，還有在台的香港人、西藏人等一起上街聲援，並齊聲高唱烏克蘭國歌。

隨後遊行隊伍沿著新生南路、仁愛路，往凱達格蘭大道前進，隊伍蔓延數百公尺，並沿途高喊「烏克蘭加油」、「台灣支持烏克蘭」等口號。最後抵達終點凱道時，歌手陳芳語更驚喜現身，演唱反戰歌曲IMAGINE，掀起活動高潮。

另外，跨黨派立法委員、台北市議員也到場聲援。民進黨立委范雲致詞時說，烏克蘭與俄羅斯雖然軍力不對等，但烏克蘭人民的抵抗意志扮演關鍵角色，連長期保持中立的瑞士、芬蘭都願實質聲援，這是台灣人民要跟烏克蘭人民學習的功課。

范雲表示，烏克蘭的音樂家都站在第一線抵抗，相信這不只是烏克蘭人民的反抗，香港人民的反抗也不會只是香港的，只要一起抵抗極權、守護自由民主，就是這個時代的革命。

台灣民眾黨立委賴香伶說，希望能更快建立台灣的人道救援、物資籌措，協助烏克蘭人的家人可以到台灣進行政治庇護；台灣除了政府加入制裁，民眾也能出錢、出力，讓世界看見台灣。

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台北市議員黃郁芬表示，這幾年來台灣跟香港、西藏、新疆人民站在一起，因為在台灣時常感受到來自威權獨裁國家的壓迫，知道身為小國要守護好自己的國家，就跟烏克蘭現在一樣；台灣長期受中國壓迫，要在獨裁國家旁守護自由、民主非常不容易，要為烏克蘭加油。

台北市議員苗博雅說，台灣在亞洲是中等國家，過去非常沒自信，很多人說台灣如果被侵略，一定沒辦法抵抗，連前總統馬英九都曾說「首戰即終戰」；她要謝謝烏克蘭人民，因為烏克蘭經驗讓台灣人看到，努力奮鬥、堅強抵抗是有用的。（編輯：林克倫）1110313