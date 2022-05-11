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【特派談新事S2E07】王子復仇or獨裁再起？馬可仕家族又臨馬拉坎南宮

2022/5/11 18:22（5/11 18:35 更新）
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圖為小馬可仕7日在選前最後一場造勢大會發表演說。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月8日
圖為小馬可仕7日在選前最後一場造勢大會發表演說。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月8日
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：陳妍君／中央社駐馬尼拉特派員

主題：小馬可仕+薩拉，菲律賓重回上世紀？

在1986年被菲國民眾發動「人民力量革命」罷黜的馬可仕之子小馬可仕（Bongbong Marcos），以及現任強人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女薩拉（Sara Duterte），可望成為新一任菲律賓正副總統。為什麼人民要將經濟繁榮的希望押在曾是「貪腐與獨裁」代表的馬可仕家族上呢？

菲律賓選民討厭不接地氣的菁英與特權階級，有條有理的說政策，不是這個「愛秀」國家的菜，但「知名度」可會讓候選人如洗三溫暖，如果有9個省的省長聯袂相挺，那恐怕不當選也難。尤其是又有網紅煽動同溫層，那就算競爭對手羅貝多（Leni Robredo）的支持者挨家挨戶拜訪，人氣仍敵不過資源豐厚的小馬可仕。

小馬可仕會像杜特蒂一樣箝制媒體嗎？而在這次選舉中，幾乎被殲滅的民主派，還有後路可期嗎？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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