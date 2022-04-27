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【特派談新事S2E05】馬克宏連任 變身歐洲最有話語權男人？

2022/4/27 16:28（4/27 17:05 更新）
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法國現任總統馬克宏（前）24日在總統大選第二輪投票以58.2%得票率擊敗極右派領袖雷朋。（法新社）
法國現任總統馬克宏（前）24日在總統大選第二輪投票以58.2%得票率擊敗極右派領袖雷朋。（法新社）
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主題：法國有能力主導失序的歐洲？

代表中間偏右、共和前進的法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）一如各界預測，在第二輪投票擊敗代表極右派國民聯盟的候選人雷朋（Marine Le Pen），成為法國20年來首度連任的總統。

但馬克宏真的贏了嗎？六四比的得票率，顯示了另外一個問題，是馬克宏執政不顧基層百姓，還是極右派逐漸獲得民心？

在烏俄戰爭陰影下，法國選民也許認為選出極端的領袖無益國家發展和區域局勢穩定，這是馬克宏連任主因？法國人為何做出和2017年選舉近乎相同的抉擇？馬克宏與雷朋和俄羅斯的關係有何不同？俄烏戰爭成為誰的助攻？

▶相關新聞：https://reurl.cc/b2zVWX

節目全影片：https://youtu.be/R_dl3v0kl2w

‧後製團隊：中央社影音中心

‧剪輯：陳薇雯 ‧文字：張若瑤

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