【特派談新事S2E05】馬克宏連任 變身歐洲最有話語權男人？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主題：法國有能力主導失序的歐洲？

代表中間偏右、共和前進的法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）一如各界預測，在第二輪投票擊敗代表極右派國民聯盟的候選人雷朋（Marine Le Pen），成為法國20年來首度連任的總統。

但馬克宏真的贏了嗎？六四比的得票率，顯示了另外一個問題，是馬克宏執政不顧基層百姓，還是極右派逐漸獲得民心？

在烏俄戰爭陰影下，法國選民也許認為選出極端的領袖無益國家發展和區域局勢穩定，這是馬克宏連任主因？法國人為何做出和2017年選舉近乎相同的抉擇？馬克宏與雷朋和俄羅斯的關係有何不同？俄烏戰爭成為誰的助攻？

▶相關新聞：https://reurl.cc/b2zVWX

▶節目全影片：https://youtu.be/R_dl3v0kl2w



‧後製團隊：中央社影音中心

‧剪輯：陳薇雯 ‧文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】



▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶喜歡這個節目，請訂閱「中央社好POD」留下五星評價。

▶有話想對主持人或來賓說，請用力留言分享您的意見。

▶「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

