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【特派談新事S2E10】「婦女墮胎權」為何在美國吵50年還沒完？

2022/5/25 15:57（5/25 16:00 更新）
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中央社國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原（左）與駐華盛頓特派徐薇婷（前），透過視訊連線，討論美國政壇與民間為何對於「婦女墮胎權」問題一直紛爭不休。中央社記者張若瑤攝 111年5月25日
中央社國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原（左）與駐華盛頓特派徐薇婷（前），透過視訊連線，討論美國政壇與民間為何對於「婦女墮胎權」問題一直紛爭不休。中央社記者張若瑤攝 111年5月25日
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：徐薇婷／中央社駐華盛頓特派

主題：永無止境的戰爭——女性身體自主

合法「墮胎權」一直是美國社會永無止境的戰區，5月2日有新聞網爆料美國最高法院準備推翻1973年的歷史性裁決「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），全美即刻炸鍋，進步與保守派在最高法院駐點打算長期抗爭，為何50年前的案件還能被悄悄翻案？

有女性憤怒飆罵政治拿走身體自主權，也有保守派表示，剝奪生命權就是犯罪……標榜自由的民主大國，「墮胎權」竟還是得跟政治動員掛勾，民主黨5月11日在參院緊急動員表決將「墮胎法律化」，為何最後有人倒戈？

美國人幹嘛老愛吵這種事？同婚也會被翻案嗎？共和黨與民主黨，誰掌權就要否決過去的法案嗎？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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