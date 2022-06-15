【特派談新事S2E15】台灣有事=日本有事 自衛隊槓解放軍？

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：楊明珠／中央社駐東京特派

主題：台日美軍事聯盟成形

中國在台灣周邊軍事行動頻繁，日本政府近期也不再保持沉默，包括今年夏天將首度派遣現役自衛官常駐台灣，可望設立「統合司令官」因應新型態戰爭，以及日本前首相安倍晉三也公開表示，有必要加強防衛力量，並以日美同盟為核心，提高嚇阻中國武力犯台的可能性。

這些動作的背後意義是什麼？為何日本竟連「撤僑」都預想好了？更妙的是，竟拿日警的「暴力團應對指南」，來當對付中國的參照。日本自衛隊與中國解放軍真的會擦槍走火嗎？開戰的三道紅線又是如何劃定的？

日本的區域位置與潛艦戰力，是否會它成為第一島鏈的關鍵守軍？

後製團隊：中央社影音中心剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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