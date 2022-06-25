【特派談新事S2E17｜LGBT的困境與微光：泰國篇】生死交關差點失去她 泰國情侶挑戰法律爭同婚

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彭蘇（右）和蓬佩（右2）是泰國第一對向憲法法庭請願禁止同性伴侶登記結婚的法律有違憲疑慮的同志情侶。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月23日

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：呂欣憓／中央社駐曼谷特派

主題：LGBT的困境與微光

近年來，LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者）平權運動在全球風起雲湧，不過在世界上許多地方，LGBT的處境仍然堪憂。

中央社PODCAST推出「LGBT的困境與微光」專題，前進印尼、泰國、印度、土耳其、法國、美國加州和台灣，從宗教、法律、性產業剝削、LGBT難民跨海重生、同志收養及生育等面向，帶領聽眾探索LGBT罕為人知的故事以及爭取平權的一線希望。

台灣民眾因常去旅遊，對泰國不會陌生。泰國都會區和濱海勝地，特別是首都曼谷，商店常見到LGBT社群的友善標誌，吸引國際間所謂的粉紅色消費群。外界多認為，以信仰佛教為主的泰國社會，對LGBT議題的接受度比較高，社群的能見度也高。不過泰國婚姻平權運動推動至今，還是面臨重重關卡。

美國在2015年透過最高法院判決，確立全美各州同性伴侶均有婚姻權，2019年台灣在民法上確認，同性伴侶可成立婚姻關係。兩個國家婚姻平權的歷史都相當漫長，婚權團體到最後都用「無路可退」，來形容爭取基本權利的艱難。

在泰國，社會看似對LGBT社群較為開放，同性戀者與跨性別者的能見度也高。BL劇在亞洲也極受歡迎。不過因為政治、宗教與社會等因素，讓和台灣同時推動同婚法律社會運動，有機會成為亞洲首個合法同婚國家的泰國，至今仍無法在法律上有實際成果。

記者呂欣憓訪問了泰國首個因伴侶緊急需要進行手術，但因沒有親屬關係，無法簽署同意書的彭蘇和彭佩，因為二等公民受辱的待遇，一路從區公所請願到最高法院的故事。請願之路行不通，民間團體與立法行動繼續接棒，希望泰國也能像台灣一樣。

後製團隊：中央社影音中心

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