【特派談新事S2E17｜LGBT的困境與微光：泰國篇】生死交關差點失去她 泰國情侶挑戰法律爭同婚
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：呂欣憓／中央社駐曼谷特派
主題：LGBT的困境與微光
近年來，LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者）平權運動在全球風起雲湧，不過在世界上許多地方，LGBT的處境仍然堪憂。
中央社PODCAST推出「LGBT的困境與微光」專題，前進印尼、泰國、印度、土耳其、法國、美國加州和台灣，從宗教、法律、性產業剝削、LGBT難民跨海重生、同志收養及生育等面向，帶領聽眾探索LGBT罕為人知的故事以及爭取平權的一線希望。
台灣民眾因常去旅遊，對泰國不會陌生。泰國都會區和濱海勝地，特別是首都曼谷，商店常見到LGBT社群的友善標誌，吸引國際間所謂的粉紅色消費群。外界多認為，以信仰佛教為主的泰國社會，對LGBT議題的接受度比較高，社群的能見度也高。不過泰國婚姻平權運動推動至今，還是面臨重重關卡。
美國在2015年透過最高法院判決，確立全美各州同性伴侶均有婚姻權，2019年台灣在民法上確認，同性伴侶可成立婚姻關係。兩個國家婚姻平權的歷史都相當漫長，婚權團體到最後都用「無路可退」，來形容爭取基本權利的艱難。
在泰國，社會看似對LGBT社群較為開放，同性戀者與跨性別者的能見度也高。BL劇在亞洲也極受歡迎。不過因為政治、宗教與社會等因素，讓和台灣同時推動同婚法律社會運動，有機會成為亞洲首個合法同婚國家的泰國，至今仍無法在法律上有實際成果。
記者呂欣憓訪問了泰國首個因伴侶緊急需要進行手術，但因沒有親屬關係，無法簽署同意書的彭蘇和彭佩，因為二等公民受辱的待遇，一路從區公所請願到最高法院的故事。請願之路行不通，民間團體與立法行動繼續接棒，希望泰國也能像台灣一樣。
後製團隊：中央社影音中心
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