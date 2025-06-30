華航攜手美日名店 人參雞湯麵、炸豬排登機上餐

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）中華航空今天宣布，第3季新菜單全面更新，並與美國、日本名店合作，搭乘洛杉磯、安大略豪華商務艙以及名古屋商務艙返台的旅客，將能品嘗人參雞湯麵、味噌炸豬排。

為了讓旅客在飛行過程有不同味覺體驗，近年來各家航空公司紛紛與知名餐飲業者、米其林餐廳合作推出機上餐，像是長榮航空日前宣布，自7月1日起將攜手燒肉品牌「老乾杯」再推機上美食。

華航今天發布新聞稿表示，第3季新菜單全面更新，這次與深耕北美華人市場50餘年的知名品牌許氏花旗參合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點和甜點。

其中，主餐的人參雞湯麵採用嚴選的花旗參片，雞湯甘醇味美、參香濃郁，麵包搭配的是含有花旗參枸杞的歐式麵包，甜點則是帶有果香、參香的花旗參芭樂梅子慕斯蛋糕。

除了北美展開機上餐飲異業合作，華航表示，為慶祝名古屋開航40周年及中部國際機場啟用20周年，特別攜手中部國際機場，在名古屋返台的商務艙端出知名炸豬排專賣店矢場とん的味噌炸豬排做為餐點選項。

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此外，華航指出，日本線豪華商務艙、商務艙與東京名店燈燈庵合作，本季餐點主題是夏懷石-天惠之膳，採番茄、秋葵等入前菜，選用日本 A4 黑毛和牛搭配特製味噌做為主菜亮點。

華航表示，經濟艙自台北（桃園）、松山、高雄出發則有與必比登名店雙月聯名的松露醬燒牛肉飯、蔥鹽雞絲飯及剝皮辣椒炒雞丁飯等可供選擇，3種餐點為輪流推出。（編輯：陳清芳）1140630