【文化普拉斯】黃僑偉打造遊走式布袋戲 《浪漫劍客葉不凡》讓觀眾自由穿梭舞台

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：黃僑偉／集藝戲坊創辦人

主題：在有聲及無聲之間創新

您能想像布袋戲表演沒有口白嗎?又或是可以讓觀眾自由遊走在各個演出區域，近距離欣賞布袋戲偶的精細工藝與操偶師的高超技藝?由集藝戲坊改編自布袋戲大師李天祿的經典作品《巧遇姻緣》的《浪漫劍客葉不凡》採用「遊走式」、「無口白」的創新體驗，布袋戲藝術正在悄悄變革，打破語言與舞台邊界！

本集《文化普拉斯》邀請到集藝戲坊創辦人黃僑偉，分享《浪漫劍客葉不凡》的創新演出模式，以及一路走來的心路歷程。收聽本集節目，和我們一起了解布袋戲如何在現代社會中創新與傳承，盼布袋戲能繼續講述令人深刻的故事。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃晴｜文字編輯：黃永嵊

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ黃僑偉】

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