【文化普拉斯】張惠菁睽違六年推新書 《與我平行的時間》 探索自我與時間邊境

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：張惠菁／作家

主題：從步行書到與我平行的時間

在本集文化普拉斯中，我們邀請到作家張惠菁，她曾榮獲聯合報文學獎、時報文學獎等多項肯定。她的書寫有獨樹一幟的人文深度。題材往往發自她對當代人類生存狀態微細而敏感、特殊的觀察。出身歷史背景的張惠菁，曾在博物館任職，以及在上海、北京生活工作的經歷，使得她文章中常見信手打開的時空跨度。

睽違六年，她近期出版的散文作品《與我平行的時間》，她談到創作時的心境、日常寫作的節奏，也分享了自己如何看待過去與當下。在這本書裡以內在眼睛觀看世界，探索自我與時間邊境。若您對華文文學、散文或小說創作感興趣的聽眾，千萬不能錯過！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃晴｜文字編輯：黃永嵊

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ張惠菁】

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