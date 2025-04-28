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【文化普拉斯】漫畫改編文學著作《玫瑰的名字》 讓經典親近讀者

2025/4/28 17:18（4/28 17:25 更新）
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大辣出版社主編洪雅雯（右）分享大辣最新出版書籍—《玫瑰的名字》。由義大利作家翁貝爾托．艾可撰寫原著小說、義大利漫畫家米羅．馬那哈改編為漫畫，讓艱澀的文學作品變得親近易讀。中央社記者趙世勳攝 114年4月22日
大辣出版社主編洪雅雯（右）分享大辣最新出版書籍—《玫瑰的名字》。由義大利作家翁貝爾托．艾可撰寫原著小說、義大利漫畫家米羅．馬那哈改編為漫畫，讓艱澀的文學作品變得親近易讀。中央社記者趙世勳攝 114年4月22日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：洪雅雯／大辣出版社主編

主題：玫瑰的名字，關於漫畫

義大利作家翁貝托．艾可的著作《玫瑰的名字》是經典的歷史驚悚小說，但近700頁的內容卻讓讀者難以親近。漫畫家馬那哈將小說裡讀者不熟悉的畫面轉化為生動的漫畫，經由大辣出版社翻譯，讓台灣讀者能以嶄新視角重新認識這部世界名著。

本集《文化普拉斯》邀請到大辣出版社主編洪雅雯，分享選擇出版漫畫版《玫瑰的名字》的原因，以及書中精彩的橋段。收聽本集節目，和我們一起走進文學與漫畫交會的世界，看經典如何以更親切的方式，走進現代讀者的心中。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃晴｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ洪雅雯

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影片來源：中央社
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