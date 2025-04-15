【文化普拉斯】從教室到藝術 愛上書法的一百種理由
2025/4/15 16:54（4/15 17:00 更新）
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：王寶兒／中央社記者
主題：文化+雙周報【第172期】愛上書法的一百種理由
台灣曾歷經一整個年代，莘莘學子從小學3年級開始學書法，每個禮拜都要交書法作業，國、高中更是要以小楷毛筆寫作文、乃至週記，各種大大小小的書法比賽更提醒著各界「書法」的重要，因為它是「復興中華文化」的重要指標之一。直到上個世紀90年代，九年一貫教育政策稍作調整，教育現場才不再強迫學生寫書法。
本集節目我們邀請中央社記者王寶兒，分享從國小習字到國中比賽的經歷，帶大家回顧書法在台灣教育中的變遷，以及它如何在現代社會中找回溫度與文化價值。當書法不再只是考試的工具，它會變成什麼樣的藝術與陪伴？讓我們一起找尋愛上書法的一百種理由！
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：王昱文｜文字編輯：黃永嵊
開場音樂演奏：邱景珩
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影片來源：中央社
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