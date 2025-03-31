【文化普拉斯】跑遍全台灣演布袋戲 王英峻砍掉重練「叫我第一名」

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：王英峻／聲五洲掌中劇團團長



主題：藝外‧不藝外／從野台到劇場的布袋戲實驗

作為中部地區代表性的掌中劇團，「聲五洲」堅持下鄉演出，巡迴各地廟會、慶典、祭儀，宛如百年前跑江湖的布袋戲班重現，深受民眾喜愛。

在農曆2月19這一天，團長王英峻一早6點就從台中出發，開著「變形金剛」舞台貨車，來到新北深坑山區的聖慈山慈誠寺。為了即將來到的「第11屆青年戲曲藝術節」，他與劇團前後場成員相約同一地點，既為酬神演出擔當重任，也利用空檔排練新戲《六羽逍遙傳之刀劍淚》，為4月5日在台北大稻埕碼頭5號水門廣場演出做準備。

本集文化普拉斯走到戶外，邀請您跟著鏡頭一同看見布袋戲的轉變，帶您更加了解布袋戲如何求新求變，把觀眾找回來！

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ王英峻】

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