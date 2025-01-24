94歲陳錫煌心繫布袋戲傳承 籲民眾多學多看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北24日電）高齡94歲的布袋戲人間國寶陳錫煌，至今仍在為傳統布袋戲的傳承努力，他表示，布袋戲和台語都是很美的事物，大家要多講台語，多看、多學布袋戲。

台北偶戲館館長蔡易衛昨天率領館方工作人員到陳錫煌家中，提前向老師傅拜年，陳錫煌當場指點操演布袋戲的撇步，蔡易衛現學現賣，現場氣氛熱絡。

現場陳錫煌耳提面命，請民眾多講台語，他表示，台語是很美的語言，布袋戲尤其是難得的傳統藝術，有心學習的人，對於布袋戲依然要精益求精，對生活則要放寬心。

蔡易衛接受中央社記者訪問表示，每年過年前館方都會向陳錫煌致意，昨天除了和師傅話家常，主要是請教戰後那段布袋戲的歷史，包括反共抗俄主題的改良布袋戲，畢竟陳錫煌本身曾參與其中，可說是活的歷史教科書。

蔡易衛表示，台北偶戲館從2009年起開設「掌藝薪傳－大師工作坊」，邀請陳錫煌擔任導師，藝師及藝生擔任助教，每週日上課，課程包括前場操偶班、後場音樂班、工藝製作班、雕刻藝術班，近兩年結業成果發表均在台北大稻埕霞海城隍廟廟埕舉行，台北偶戲館也樂觀其成。

蔡易衛說，台北偶戲館持續舉辦各種偶戲推廣活動，去年陳錫煌掌中劇團也在這裡舉辦售票演出，歡迎各界前來參觀。

透過 Google News 追蹤中央社

陳錫煌接受中央社記者採訪表示，他從13歲開始學布袋戲，歷經近80年學習及演出經驗，深刻感受到傳統布袋戲的優美，可惜時代在進步，高科技使人分心，觀賞布袋戲的人愈來愈少，所幸台北偶戲館年年舉行大師工作坊，讓他可以將這項傳統技藝傳授下去。

台北偶戲館「掌藝薪傳－大師工作坊」將於4月開課，開放一般民眾參與，可留意台北偶戲館官網。（編輯：管中維）1140124

台北偶戲館館長蔡易衛（左）23日率領館方工作人員到布袋戲大師陳錫煌（右）家中拜年，蔡易衛向陳錫煌請教戰後布袋戲歷史。（台北偶戲館提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月24日